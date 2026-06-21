चंडीगढ़ में योग प्रेमियों के बीच एसआईआर को लेकर चला मतदाता जागरूकता अभियान

चंडीगढ़, 21 जून (आईएएनएस)। चंडीगढ़ में 15 जून से 14 जुलाई तक चलाए जा रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान के तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सेक्टर-17 स्थित तिरंगा पार्क में मतदाता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए।

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इस पहल का उद्देश्य नागरिकों को अपने मतदाता विवरणों की जांच और अद्यतन करने के लिए प्रेरित करना तथा उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी के लिए जागरूक बनाना था।

कार्यक्रम स्थल पर मतदाता पंजीकरण, निर्वाचक नामावली में संशोधन और अन्य संबंधित प्रक्रियाओं की जानकारी देने के लिए एक हेल्पडेस्क स्थापित किया गया। साथ ही, एसआईआर अभियान के उद्देश्यों और महत्व को दर्शाने वाले सूचना-पत्रक भी प्रतिभागियों और आगंतुकों में वितरित किए गए।

जनभागीदारी बढ़ाने के लिए एक हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें नागरिकों ने समय पर मतदाता विवरणों के सत्यापन और अद्यतन का संकल्प लिया। इसके अलावा, एसआईआर अभियान से संबंधित संदेशों वाला एक विशेष सेल्फी प्वाइंट भी बनाया गया, जिससे लोग सोशल मीडिया और अपने व्यक्तिगत नेटवर्क के माध्यम से जागरूकता फैला सकें।

आधिकारिक बयान के अनुसार, इन जागरूकता गतिविधियों को लोगों का उत्साहजनक समर्थन मिला और यह कार्यक्रम मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया की जानकारी प्रसारित करने का प्रभावी माध्यम साबित हुआ।

नागरिकों से अपील की गई कि वे 15 जून से 14 जुलाई तक चलने वाले अभियान का पूरा लाभ उठाते हुए अपने मतदाता विवरणों का सत्यापन और अद्यतन कराएं, ताकि सटीक और समावेशी मतदाता सूची तैयार की जा सके।

इस बीच, बूथ स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) ने 21 जून तक चंडीगढ़ में लगभग 100 प्रतिशत गणना प्रपत्र (एन्यूमरेशन फॉर्म) वितरित कर दिए हैं। अब वे मतदाताओं से भरे हुए फॉर्म एकत्र करने के लिए दोबारा घर-घर जाकर संपर्क करेंगे।

नागरिकों को बताया गया कि एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करना अनिवार्य है और केवल वही मतदाता निर्वाचन नामावली में शामिल किए जाएंगे जो निर्धारित फॉर्म को भरकर जमा करेंगे।

गौरतलब है कि पिछले सप्ताह सुखना लेक पर 200 से अधिक आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों की भागीदारी के साथ एक वॉकाथन का आयोजन किया गया था। प्रतिभागियों ने “एसआईआर, चंडीगढ़ है तैयार” का नारा लगाकर मतदाता सूची को सटीक और अद्यतन बनाए रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। स्वयंसेवकों ने लोगों से संवाद कर एसआईआर कार्यक्रम की जानकारी भी साझा की।

--आईएएनएस

एसएके/पीएम