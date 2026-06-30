बायोचार प्लांट बायो-रिसोर्स के सस्टेनेबल मैनेजमेंट को बढ़ावा देगा: सीएम सुक्खू

शिमला, 30 जून (आईएएनएस)। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के नेरी में देश का पहला स्वदेशी बायोचार प्लांट लगाया जा रहा है। यह न केवल पर्यावरण संरक्षण में योगदान देगा, बल्कि स्थानीय समुदाय के लिए आजीविका के अवसर भी पैदा करेगा और पर्यावरण संरक्षण के बारे में लोगों में जागरूकता भी बढ़ाएगा।

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हमीरपुर जिले के नेरी और जाहू में दो बायोचार प्लांट लगाने के लिए पिछले साल अगस्त में डॉ. वाईएस परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री (नौनी), वन विभाग और प्रोक्लाइम के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था।

प्लांट लगाने के काम की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि यह प्रोजेक्ट रोजगार के अवसर पैदा करेगा, वन संसाधनों के सस्टेनेबल मैनेजमेंट को बढ़ावा देगा और राज्य को कार्बन क्रेडिट हासिल करने में मदद करेगा, जिससे पर्यावरण संरक्षण और आर्थिक विकास दोनों में बहुत बड़ा योगदान मिलेगा।

इकट्ठा किए जा रहे बायोमास को 2.50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा जा रहा है, और क्वालिटी बनाए रखने के लिए परफॉर्मेंस-बेस्ड इंसेंटिव भी दिए जा रहे हैं। इस प्रोग्राम का मकसद चीड़ की पत्तियों, लैंटाना, बांस और अन्य पेड़-पौधों से मिलने वाले बायोमास का इस्तेमाल करके बायोचार बनाना है।

एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, 10 साल की ऑपरेशनल अवधि के दौरान, इस प्रोजेक्ट से लगभग 28,800 कार्बन क्रेडिट पैदा होने की उम्मीद है, जिससे हिमाचल प्रदेश की ग्रीन पहलों को बढ़ावा मिलेगा।

'हिम एवरग्रीन इंटीग्रेटेड क्लाइमेट-स्मार्ट एग्रीकल्चर एंड एग्रो-फॉरेस्ट्री प्रोग्राम' खेती के सिस्टम में पेड़ों को शामिल करेगा, क्षमता को मजबूत करेगा और खेती करने वाले समुदायों के लिए लंबे समय तक चलने वाले आर्थिक अवसर पैदा करेगा।

हिमाचल प्रदेश में 50,000 हेक्टेयर कृषि भूमि में फैले इस प्रोग्राम से 13.5 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का मैनेजमेंट किया जा सकेगा। यह प्रोग्राम मिट्टी की सेहत में सुधार करेगा, बायोडायवर्सिटी को बढ़ाएगा, खेती की क्षमता को मजबूत करेगा और कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के जरिए मापने योग्य जलवायु परिणाम देगा।

इस प्रोग्राम के तहत, अंतरराष्ट्रीय कार्बन मार्केट स्टैंडर्ड्स के अनुरूप जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और डिजिटल डेटा कलेक्शन सिस्टम लागू किए जाएंगे।

यूएनईपी के पूर्व एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एरिक सोल्हेम ने कहा कि संगठन जलवायु संकट से निपटने के लिए वैज्ञानिक सटीकता और जमीनी स्तर पर व्यावहारिक कार्यान्वयन को मिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के कदमों को प्रदर्शित करने में राज्य सरकार के प्रयासों की सराहना की।

--आईएएनएस

एएसएच/डीकेपी