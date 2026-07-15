बिदादी टाउनशिप विवाद: कर्नाटक भाजपा ने 17 जुलाई को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की

बल्लारी, 15 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी ने बुधवार को 17 जुलाई को राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। वे किसानों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने और बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।

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पार्टी ने यह भी घोषणा की कि राज्य विधानसभा के आगामी मानसून सत्र के दौरान, भाजपा और जनता दल (सेक्युलर) (जेडीएस) मिलकर कर्नाटक में किसानों से जुड़े मुद्दों पर राज्य सरकार को घेरेंगे।

बल्लारी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष और विधायक बी.वाई. विजयेंद्र ने यह घोषणा की और कहा कि भाजपा के विधायक, सांसद, पूर्व विधायक और पूर्व सांसद 17 जुलाई को बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में एक दिन का धरना देंगे।

विजयेंद्र ने राज्य सरकार पर गरीबों और किसानों के खिलाफ नीतियां अपनाने का आरोप लगाया और कहा कि भाजपा सरकार के खिलाफ अपना आंदोलन तेज करेगी।

विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार किसानों की तुलना में रियल एस्टेट के हितों को अधिक प्राथमिकता दे रहे हैं।

विजयेंद्र ने कहा कि किसान बिदादी टाउनशिप परियोजना का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि इससे उपजाऊ कृषि भूमि का अधिग्रहण हो सकता है।

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य सरकार और मुख्यमंत्री ऐसी स्थिति पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं जिसमें किसान और महिलाएं झाड़ू लेकर विरोध करने को मजबूर हुए हैं।

मुख्यमंत्री से किसानों के हित में काम करने का आग्रह करते हुए, विजयेंद्र ने बिदादी टाउनशिप परियोजना का विरोध कर रहे किसानों और विभिन्न संगठनों के नेताओं के खिलाफ दर्ज मामलों को तुरंत वापस लेने की मांग की।

उन्होंने सरकार से किसानों के प्रति अपनी 'मनमानी' को खत्म करने का भी आह्वान किया।

विजयेंद्र ने कृषि मंत्री की तत्काल नियुक्ति की मांग की और कहा कि सरकार को सूखे के दौरान किसानों को होने वाली समस्याओं का समाधान करना चाहिए।

उन्होंने दावा किया कि जब शिवकुमार जल संसाधन मंत्री थे, तो तुंगभद्र जलाशय के क्रेस्ट गेट की मरम्मत में 24 महीने लग गए, जिससे किसान दूसरी फसल नहीं उगा पाए और उन्हें भारी नुकसान हुआ। हालांकि, उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बनने के 24 घंटे के भीतर ही शिवकुमार ने प्रस्तावित बिदादी टाउनशिप परियोजना के संबंध में आदेश जारी कर दिए।

बता दें कि कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के बाहरी इलाके में बिदादी तालुक के मंडलाहल्ली गांव में प्रस्तावित बिदादी टाउनशिप परियोजना के लिए भूमि सर्वेक्षण में बाधा डालने वाले हिंसक विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में 20 से अधिक किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

विरोध प्रदर्शन के दौरान महिलाओं ने कथित तौर पर अधिकारियों की गाड़ी पर झाड़ू से प्रहार किया, जबकि कुछ प्रदर्शनकारियों ने पथराव किया और सर्वेक्षण टीम को खदेड़ दिया, जिससे अधिकारियों को यह प्रक्रिया बीच में ही छोड़नी पड़ी। विजयेंद्र ने आगे घोषणा की कि 6 अगस्त से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के दौरान भाजपा और जेडीएस मिलकर किसानों के खिलाफ नीतियों से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे।

विजयेंद्र के अनुसार, विपक्षी दल बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट, उत्तरी कर्नाटक को प्रभावित करने वाले मुद्दों और कावेरी बेसिन में किसानों की परेशानियों जैसे मामलों को उठाएंगे।

--आईएएनएस

एससीएच/डीकेपी