बादली आएं सीएम सैनी, लेकिन विकास परियोजनाओं पर भी लें फैसला: कुलदीप वत्स

झज्जर, 15 जून (आईएएनएस)। कांग्रेस विधायक कुलदीप वत्स ने सोमवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के आगामी दौरे को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सीएम बादली में आएं, लेकिन यहां के लोगों और किसानों के लिए बड़ी सौगात लेकर आएं। साथ ही जो परियोजनाएं रुकी हुई हैं, उन्हें जल्द से जल्द पूरा करवाएं।

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कुलदीप वत्स ने कहा, "मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हमारे बादली हल्के में आ रहे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं उनसे यह भी मांग करता हूं कि वे हमारे क्षेत्र के लिए कोई न कोई बड़ी सौगात देकर जाएं, क्योंकि हमारे बादली हल्के में लगभग 103 गांव आते हैं।"

उन्होंने कहा, "मैंने ओमप्रकाश का एक विज्ञापन देखा, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि एम्स अस्पताल, बाढ़सा हमने बनवाया, लेकिन जनता सब जानती है। ओमप्रकाश से मैं पूछना चाहता हूं कि एम्स बाढ़सा की नींव कब रखी गई थी और किसके प्रयासों से यह बना। यह कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के अथक प्रयासों से यहां स्थापित हुआ।"

वत्स ने कहा, "पाटोदा रेस्ट हाउस के बारे में भी दावा किया जा रहा है कि इसे उन्होंने बनवाया, जबकि मैंने खुद इसके लिए विधानसभा में और सड़क पर संघर्ष किया था। इसी तरह स्कूलों की घोषणा 2016 में पाटोदा के लिए की गई थी।"

विधायक ने कहा, "बाढ़सा बस स्टैंड और देवरखाना में आयुर्वेदिक सेंटर भी कांग्रेस सरकार के समय में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के प्रयासों से बने थे, लेकिन अब उन पर भी गलत दावे किए जा रहे हैं।"

उन्होंने यह भी कहा कि उनके रैया गांव में लगभग 150 एकड़ भूमि सरकार को मुफ्त में दी गई है, जिसकी कीमत कई करोड़ रुपए है, लेकिन इसका फायदा गांव या किसानों को क्या मिला, यह समझ से परे है।

उन्होंने आरोप लगाया कि मुनीमपुर क्षेत्र में जमीन की कीमत करोड़ों में पहुंच चुकी है, लेकिन इसका सीधा लाभ किसानों और ग्रामीणों को नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि यह किसानों के साथ अन्याय जैसा प्रतीत होता है।

विधायक ने सरकार से मांग करते हुए कहा, "दादरी से झज्जर रेलवे लाइन की मंजूरी पहले ही हो चुकी है, इसलिए इसे रोका न जाए। साथ ही सुबाना बाईपास का निर्माण भी जल्द से जल्द कराया जाए। कुलाना अंडरपास और कुलाना बाईपास के निर्माण की भी मैं मुख्यमंत्री से अपील करता हूं।"

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री प्रदेश के मुखिया हैं और उनसे उम्मीद है कि वे क्षेत्र के विकास के लिए ठोस कदम उठाएंगे और लंबित परियोजनाओं को पूरा करेंगे।

--आईएएनएस

पीआईएम/वीसी