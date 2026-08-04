बस्ती की घटना को लेकर ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव पर तीखा हमला

लखनऊ, 4 अगस्त (आईएएनएस)। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बस्ती जिले की एक घटना को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि सपा की तुष्टिकरण की राजनीति का खामियाजा अब उसके परंपरागत समर्थक भी भुगत रहे हैं। राजभर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कई राजनीतिक टिप्पणियां कीं।

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सुभासपा मुखिया ओपी राजभर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि ए अखिलेश यादव जी,देख लीजिए अपनी मुस्लिम परस्ती का नतीजा। पता चला ना कि बस्ती जिले में एक यदुवंशी परिवार की गर्भवती महिला के पेट पर लात मारकर आपके 'अशफाक' ने एक अजन्मे यदुवंशी को खत्म करने का प्रयास किया है। उन्होंने आगे कहा कि आपके पीडीए यानी 'पीट देगा अशफाक' के कारण वो यदुवंशी परिवार घर-मकान छोड़कर पलायन के लिए मजबूर हो गया है। ठीक वैसे ही जैसे आपके समय में कैराना में हुआ था।

उन्होंने कहा कि ऐसा होने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि शासन जो योगी जी का है। राजभर ने कहा कि काश कि आपके पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह जी आज जिंदा होते ये सब देखने के लिए। मित्र, तुष्टिकरण की आग से इतना मत खेलिए कि यदुवंश का नाश हो जाए।

उन्होंने कहा कि सपा के एमवाई समीकरण में अब एम इतना भारी पड़ गया है कि आपका अपना वाई हर रोज कुचल रहा है। यादवों के साथ अब पीडीए नहीं, सीधा ‘पीट देगा अशफाक’ वाला खेल शुरू हो चुका है। हद कर दी है आपने! गांधारी का श्राप लग रहा है आप ही पूरा करेंगे।

--आईएएनएस

विकेटी/पीएम