‘ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए तैयार हो जाएं’: स्वतंत्रता दिवस पर एनडीएमसी प्रमुख

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)। नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) के अध्यक्ष मनोज कुमार द्विवेदी ने शनिवार को एनडीएमसी टीम से आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए उसी प्रतिबद्धता, व्यावसायिकता और तैयारी के साथ तैयार रहने का आह्वान किया।

एनडीएमसी मुख्यालय में 80वें स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हुए द्विवेदी ने कहा कि अगले महीने होने वाले इस प्रतिष्ठित अंतरराष्ट्रीय आयोजन के लिए नगर निगम को सौंपी गई प्रत्येक जिम्मेदारी को निर्धारित समय सीमा के भीतर और उच्चतम गुणवत्ता और उत्कृष्टता के मानकों के अनुरूप पूरा किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल, परिषद सदस्य अनिल वाल्मीकि और डीपी सिंह, सचिव राहुल सिंह, वरिष्ठ अधिकारी, स्कूली छात्र और शिक्षक भी उपस्थित थे।

उन्होंने देश के लिए प्राणों की आहुति देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों और सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के जवानों को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र की सुरक्षा में उनकी भूमिका की सराहना की।

ध्वजारोहण समारोह के बाद सभा को संबोधित करते हुए एनडीएमसी के अध्यक्ष ने टीम एनडीएमसी से आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए कमर कसने का आह्वान किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिक एजेंसी को वैश्विक मानकों को पूरा करना चाहिए और बुनियादी ढांचे, नागरिक सेवाओं, स्वच्छता, सौंदर्यशास्त्र और समग्र तैयारियों के मामले में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मुझे न केवल आशा है बल्कि पूरा विश्वास है कि हमारे सामूहिक प्रयासों, समर्पण और टीम वर्क से एनडीएमसी टीम एक बार फिर से हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होगी और हमें सौंपी गई हर जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभाएगी।

पिछले वर्ष की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए अध्यक्ष ने कहा कि एनडीएमसी द्वारा पिछले वर्षों में पूरी की गई परियोजनाओं ने परिषद की संस्थागत क्षमताओं और क्रियान्वयन शक्ति को प्रदर्शित किया है। उन्होंने कहा कि एनडीएमसी की परियोजनाओं ने सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को भी बेहतर बनाया है और नागरिकों की अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद की है।

उन्होंने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों से उत्कृष्टता की इसी भावना को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि सभी चल रही परियोजनाएं गुणवत्ता, कार्यक्षमता या वैश्विक मानकों से समझौता किए बिना निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरी हों।

राष्ट्रीय ध्वज फहराने से पहले, एनडीएमसी के सुरक्षा और अग्निशमन कर्मियों ने अध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया।

स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, एनडीएमसी ने अपने मुख्यालय, कन्वेंशन सेंटर, एनडीसीसी भवन, कनॉट प्लेस, चरखा संग्रहालय, पालिका बाजार और अन्य प्रमुख भवनों को लगभग 18,000 तिरंगे बल्बों से रोशन किया।

--आईएएनएस

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