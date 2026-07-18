'बिना सहमति के कोई इलाज नहीं', सोनम वांगचुक की पत्नी ने सफदरजंग अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को लिखा पत्र

नई दिल्ली, 18 जुलाई (आईएएनएस)। सोनम वांगचुक काफी दिनों से भूख हड़ताल के बाद बीमार पड़ गए थे, जिसके चलते उन्हें शनिवार सुबह सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी पत्नी गीतांजलि जे. अंगमो ने अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट को पत्र लिखकर कहा है कि उनकी मंजूरी के बिना वांगचुक का कोई इलाज न किया जाए।

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वांगचुक की पत्नी ने लिखा कि यह पत्र आपके अस्पताल में सोनम वांगचुक के भर्ती होने के संबंध में है। मेरी सख्त हिदायत और अनुरोध है कि मेरी सहमति के बिना वांगचुक को कोई भी दवा या तरल पदार्थ न दिया जाए।

गीतांजलि ने कहा कि शुक्रवार तक वांगचुक के सभी जरूरी स्वास्थ्य पैरामीटर सामान्य थे, जिसमें उनका पोटेशियम लेवल भी शामिल था, जो 17 जुलाई को शाम 4:16 बजे 4.3 था। मैं यह भी स्पष्ट करना चाहती हूं कि उन्हें जो भी दवा या तरल पदार्थ देने का फैसला किया जाए, उसकी जानकारी हमें दी जानी चाहिए और उन्हें हम ही खरीदेंगे।

उन्होंने कहा कि यह एक्टिविस्ट के किए गए टेस्ट की मेडिकल रिपोर्ट को डिजिटल या फिजिकल रूप से पारदर्शी तरीके से साझा करने पर आधारित होगा। अभी तक हमें कोई रिपोर्ट नहीं दी गई है। हमें सिर्फ उनके पोटेशियम लेवल के बारे में जुबानी बताया जा रहा है, जिसे 2.9 बताया गया है।

वांगचुक शनिवार सुबह अस्पताल ले जाए जाने से पहले दिल्ली के जंतर-मंतर पर 20 दिनों से भूख हड़ताल पर थे।

नीट यूजी पेपर लीक मामले में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 'कॉकरोच जनता पार्टी' आंदोलन कर रही है और वांगचुक भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे।

सुबह पुलिसकर्मी विरोध स्थल पर पहुंचे और वहां जमा सीजेपी कार्यकर्ताओं और आम लोगों की नारेबाजी और विरोध के बीच वांगचुक को अस्पताल ले गए।

इस बीच, सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने शनिवार को आरोप लगाया कि जब वह विरोध स्थल से वांगचुक को अस्पताल ले जाए जाने के बाद जंतर-मंतर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, तो दिल्ली पुलिस ने उन्हें पीटा और सड़क पर घसीटा।

दिपके ने कहा कि विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और पुलिस पर वांगचुक को जबरदस्ती वहां से हटाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अब वह भूख हड़ताल शुरू करेंगे।

--आईएएनएस

डीकेएम/एबीएम