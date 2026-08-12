बिना किसी चेतावनी के पूरे सप्ताह जारी रहेगी हल्की बारिश, एनसीआर की हवा भी राहत भरी

नोएडा, 12 अगस्त (आईएएनएस)। दिल्ली-एनसीआर में लगातार हो रही बारिश और बादलों की आवाजाही के बीच मौसम सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग के स्थानीय पूर्वानुमान के अनुसार अगले कई दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। खास बात यह है कि 12 से 17 अगस्त तक किसी भी दिन मौसम विभाग की ओर से कोई चेतावनी जारी नहीं की गई है। लगातार बारिश के कारण तापमान में भी ज्यादा बढ़ोतरी नहीं होने की संभावना है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से कुछ राहत मिल रही है।

मौसम विभाग के स्थानीय पूर्वानुमान में 12 अगस्त को अधिकतम तापमान 35 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस दिन सामान्यतः बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है।

13 अगस्त को मौसम में और नरमी आने का अनुमान है। इस दिन अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। आर्द्रता का स्तर 85 और 75 प्रतिशत रहने का अनुमान है। आसमान सामान्यतः बादलों से घिरा रहेगा और हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। 14 अगस्त को अधिकतम तापमान घटकर 33 डिग्री, जबकि न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। आर्द्रता 85 और 75 प्रतिशत के आसपास रह सकती है। पूर्वानुमान में सामान्यतः बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई गई है।

स्वतंत्रता दिवस पर भी मौसम विभाग ने किसी तरह की चेतावनी जारी नहीं की है। 15 अगस्त को अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इस दिन आर्द्रता का स्तर सबसे अधिक 95 और 85 प्रतिशत तक पहुंच सकता है। सामान्यतः बादल छाए रहने और हल्की बारिश की संभावना है।

16 अगस्त को अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। इस दिन भी बादल छाए रहने के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी का पूर्वानुमान है। 17 अगस्त को भी तापमान 34 और 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। लगातार बारिश का असर दिल्ली-एनसीआर की वायु गुणवत्ता पर भी दिखाई दे रहा है।

केंद्रीय प्रदूषण निगरानी आंकड़ों के अनुसार, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) ग्रीन जोन यानी संतोषजनक श्रेणी में है। हालांकि, सभी मॉनिटरिंग स्टेशनों पर स्थिति एक जैसी नहीं है और कुछ स्थानों पर एक्यूआई 100 से ऊपर भी दर्ज किया गया है।

दिल्ली के प्रदूषण निगरानी केंद्रों में अलीपुर का एक्यूआई 59, आनंद विहार 214, अशोक विहार 104, आया नगर 83, बवाना 162, बुराड़ी क्रॉसिंग 69, कैंटोनमेंट एरिया 87, चांदनी चौक 98 और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 76 दर्ज किया गया। नोएडा के चार सक्रिय मॉनिटरिंग स्टेशनों में सेक्टर-125 का एक्यूआई 78, सेक्टर-62 का 64, सेक्टर-1 का 77 और सेक्टर-116 का 108 दर्ज किया गया।

नोएडा के अधिकांश निगरानी केंद्रों पर हवा संतोषजनक श्रेणी में रही, जबकि सेक्टर-116 में एक्यूआई 100 के पार दर्ज किया गया। नोएडा के एक स्टेशन पर 10 अगस्त को पीएम10 का स्तर 93 और 11 अगस्त को पीएम10 का स्तर 68 दर्ज दिखाई देता है। इससे संकेत मिलता है कि बारिश और हवा की गतिविधि के बीच कणीय प्रदूषण में कमी आई है।

गाजियाबाद के सक्रिय तीन स्टेशनों में लोनी का एक्यूआई 57, संजय नगर का 42 और वेद विहार-लोनी का 114 दर्ज किया गया। इनमें संजय नगर की हवा सबसे बेहतर स्थिति में रही, जबकि वेद विहार-लोनी में एक्यूआई 100 से ऊपर रहा। बारिश के कारण दिल्ली-NCR के लोगों को गर्मी से राहत मिलने के साथ हवा की गुणवत्ता में भी कई क्षेत्रों में सुधार देखने को मिल रहा है। आने वाले दिनों में तापमान 33 से 35 डिग्री के बीच रहने और लगातार हल्की बारिश होने से मौसम अपेक्षाकृत सुहावना बने रहने की संभावना है।

--आईएएनएस

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