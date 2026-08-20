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भारत समाचार

भाजपा के पास नौजवानों को बताने के लिए कुछ नहीं: दानिश अली

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(Updated )
भाजपा

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। कांग्रेस नेता दानिश अली ने वंदे मातरम विवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अधिवेशन में हमेशा वही दो छंद गाए जाते हैं जो गांधी, नेहरू, पटेल और टैगोर ने तय किए थे। दानिश अली ने भाजपा पर नौजवानों को गुमराह करने, यूपी में 94 हजार स्कूल बंद करने, शिक्षा के निजीकरण और पुलिस एनकाउंटर को लेकर भी निशाना साधा।

कांग्रेस नेता दानिश अली ने वंदे मातरम विवाद पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर कहा, "मैं केंद्र और भाजपा के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि आपने आरएसएस की शाखाओं में वंदे मातरम पूरा क्यों नहीं गाया? क्यों आपने अलग से अपना एक गान गाया। आज 80 साल बाद वंदे मातरम याद आ रहा है। कांग्रेस के हर अधिवेशन में वंदे मातरम के दो पद जो रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभभाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी ने तय किए थे, वह हमेशा गाए जाते हैं और गाए जाते रहेंगे। इसमें विवाद कहां से आ गया?"

उन्होंने कहा कि भाजपा के पास नौजवानों को बताने के लिए कुछ नहीं है।

उत्तर प्रदेश में बच्चों के प्रोटेस्ट को लेकर उन्होंने कहा, "सरकार ने पिछले 12 साल में 94000 स्कूल बंद कर दिए। जो बचे हैं उनमें शिक्षक नहीं हैं, कहीं पर बेसिक व्यवस्था नहीं है, क्योंकि धंधेबाज लोग सत्ता में बैठ गए हैं। शिक्षा का निजीकरण जिस रफ्तार से ये लोग कर रहे हैं, उनका मकसद गरीब के बच्चों को सस्ती शिक्षा हासिल न कर पाए। शिक्षा का जो निजीकरण हुआ है वह इतना महंगा है कि कहां आम बच्चा इसको पढ़ पाएगा, कहां फीस दे पाएगा।"

एनसीईआरटी वाले मुद्दे को लेकर उन्होंने कहा, "भाजपा की मानसिकता एंटी साइंस और एंटी मॉडर्नाइजेशन है। वह पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसीलिए अशब्द बोलते हैं, क्योंकि उनकी वैज्ञानिक सोच थी, उन्होंने जो मॉडर्न भारत की बुनियाद रखी थी, राजीव गांधी ने भी जो आधुनिक भारत की बुनियाद रखी, उससे (भाजपा) नफरत है। यह हर एक उसे साइंटिफिक टेंपरमेंट के खिलाफ है जो देश के नौजवानों को बच्चों को कॉम्पिटेटिव बनाता है।"

हाई कोर्ट यूपी पुलिस के एनकाउंटर को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज ही नहीं है। वहां तो ऐसा बना दिया था कि जो एनकाउंटर करके आएगा उसका प्रमोशन हो जाएगा।

आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने कहा कि दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत बड़ा घोटाला हुआ, लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारियां राजनीतिक स्तर पर, उच्च स्तर पर मुझे दिखाई नहीं देती।

--आईएएनएस

केके/डीकेपी