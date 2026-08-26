भाजपा ने गुरुग्राम को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है: पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा

चंडीगढ़, 26 अगस्त (आईएएनएस)। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा ने बुधवार को कहा कि भाजपा ने कांग्रेस द्वारा विकसित 'मिलेनियम सिटी' गुरुग्राम को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है।

विपक्ष के नेता ने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान इसे एक आधुनिक, विश्व-स्तरीय आईटी हब में बदल दिया गया था, लेकिन भाजपा ने इसे पानी के एक बड़े इलाके में बदल दिया है। हल्की बारिश होने पर भी सड़कें, गलियां और रिहायशी इलाके पानी में डूब जाते हैं। सीवरेज सिस्टम पूरी तरह से ठप हो गया है और ड्रेनेज या साफ-सफाई के बुनियादी ढांचे का कोई नामो-निशान नहीं है।

दो बार मुख्यमंत्री रहे हुड्डा ने कहा कि भाजपा के केंद्रीय मंत्री का गुरुग्राम की खस्ताहाल स्थिति के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराना बेहद हास्यास्पद है, क्योंकि भाजपा पिछले 12 वर्षों से राज्य और केंद्र दोनों जगह सत्ता में है। उन्होंने एक बयान में कहा कि बारह साल का समय बहुत लंबा होता है, जो एक बिल्कुल नया शहर बसाने के लिए काफी है, फिर भी भाजपा उस शहर के बुनियादी ढांचे को भी ठीक से नहीं संभाल पाई जो पहले से ही आधुनिक और अच्छी तरह से बसा हुआ था।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान गुरुग्राम में कभी भी ऐसी जलभराव, गंदगी और अव्यवस्था नहीं देखी गई थी। हालांकि, जब से भाजपा सत्ता में आई है, हर बार बारिश के बाद जलभराव, ट्रैफिक जाम और आम लोगों की परेशानियां आम बात हो गई हैं।

हुड्डा ने आगे कहा कि आज गुरुग्राम में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। गुरुग्राम समेत पूरे हरियाणा में सफाईकर्मी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, फिर भी भाजपा उनकी जायज मांगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही है। इसका खामियाजा आम जनता भुगत रही है, क्योंकि बरसात के मौसम में गंदगी जमा होने से कई बीमारियां फैल रही हैं।

कांग्रेस नेता की यह प्रतिक्रिया भाजपा सांसद धर्मबीर सिंह के उस बयान के बाद आई है, जब उनसे गुरुग्राम में बारिश के दौरान फैली गंदगी के बारे में पूछा गया था। उन्होंने इसके लिए हर चीज को जिम्मेदार ठहराया, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि अधिकारी जाम और जलभराव से बचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सब कुछ संभव नहीं है।

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