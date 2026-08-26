भाजपा को सिर्फ बिजनेस करना है, आमजन मानस को भी बेच रहे: रागिनी सोनकर

लखनऊ, 26 अगस्त (आईएएनएस)। समाजवादी पार्टी की नेता डिंपल यादव, नसीम सोलंकी और रागिनी सोनकर ने बुधवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से बातचीत करते हुए हिजाब विवाद, जेपीएनआईसी (जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र) मुद्दे, कृति सेनन विज्ञापन विवाद और महिलाओं के लिए यूपी सरकार की फ्री बस सर्विस पर प्रतिक्रिया दी।

डिंपल यादव ने कहा कि जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने महिलाओं में लैपटॉप वितरण का कार्य किया, महिलाओं को पेंशन देने का काम किया और कन्या विद्या धन देने का काम किया, ठीक उसी प्रकार प्रदेश की प्रत्येक महिला को समाजवादी पार्टी 40 हजार रुपए देने का काम महिला सम्मान निधि योजना के तहत करेगी।

सपा विधायक नसीम सोलंकी ने कहा कि मौजूदा सरकार में महिलाओं की कितनी इज्जत है और कितना सम्मान उनको दिया जाता है, यह लाठी के दम पर सबने देख लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार उन महिलाओं से दर्द पूछे, जो रोज कमाती है और रोज खर्च करती है। कृति सेनन के रक्षाबंधन वाले विज्ञापन विवाद और अभिनेत्री एवं सांसद कंगना रनौत की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि किसी के पहनावे पर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए।

सपा विधायक रागिनी सोनकर ने महिलाओं के लिए यूपी सरकार की फ्री बस सर्विस पर कहा कि समाजवादी पार्टी ने हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है, उन्हें सशक्त करने का प्रयास किया है, और आगे आने वाले समय में भी महिलाओं को फ्री बस सेवा समाजवादी पार्टी देगी।

उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबकुछ बेच रही है। वह चाह रही है कि किस प्रकार से बिजली को भी बेच दे। यह उनके लिए कोई नई बात नहीं है। वे बिजनेस-माइंडेड लोग हैं। उन्हें लोगों के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। उनको लोगों की भावनाओं, शिक्षा, रोजी-रोटी और चिकित्सा से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ बिजनेस करना है और इसके लिए वे आमजन मानस को भी बेच रहे हैं।

--आईएएनएस

डीके/डीकेपी