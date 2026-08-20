सीडब्ल्यूसी के फैसलों पर भाजपा का हमला, बोली-जनता को गुमराह करने के बजाय तथ्यों पर बात करे कांग्रेस

नई दिल्ली, 20 अगस्त (आईएएनएस)। कांग्रेस वर्किंग कमेटी (सीडब्ल्यूसी) की बुधवार को नई दिल्ली में एक अहम बैठक हुई। बैठक में राम मंदिर चढ़ावा चोरी, पेपर लीक और 'वंदे मातरम' के गायन पर 1937 के प्रस्ताव का पालन करने जैसे कई प्रमुख मुद्दों पर चर्चा कर निर्णय लिए गए। सीडब्ल्यूसी के फैसलों के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि वह तथ्यों पर बात करें।

हैदराबाद में भाजपा नेता टीआर श्रीनिवास ने सीडब्ल्यूसी के फैसलों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने आईएएनएस से बातचीत के दौरान कहा, "हाल ही में हुए सीडब्ल्यूसी बैठक में के. सी. वेणुगोपाल ने कहा कि वह चढ़ावा चोरी का मुद्दा हर शहर में ले जाएंगे। वेणुगोपाल, सबसे पहले यह समझ लें। अगर इस पर प्रतिक्रिया आएगी, तो यह शिकायत न करें कि हमने कुछ कहा।"

भाजपा नेता ने छात्र मुद्दे पर भी कांग्रेस को घेरा। उन्होंने कहा, "के. सी. वेणुगोपाल ने अपनी सीडब्ल्यूसी बैठक में कहा कि छात्रों के मुद्दे पर सरकार बैकफुट पर है। अरे बाप रे, वेणुगोपाल, आप सरकार की नीतियों और फैसलों से कितने अनजान हैं। अगर हम इतने ही अलग-थलग होते, तो अपने सम्मानित शिक्षा मंत्री से पद छोड़ने, बीच में सुधार करने, पूरे एनटीए को बदलने और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए क्यों कहते? कृपया तथ्यों के साथ बात करें।"

वहीं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में कहा, "सीडब्ल्यूसी की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई कि लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना है और किन मुद्दों को उठाना है। हमारे सीनियर नेताओं ने प्रेस को संबोधित किया और अपनी बात रखी। सीडब्ल्यूसी निश्चित रूप से एक संदेश और पार्टी का प्रोग्राम लेकर आएगी, जिसे हम लोगों तक पहुंचाएंगे।"

पटना में राजद सांसद मनोज कुमार झा ने सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर कहा, "कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक में जो भी चर्चा हुई, वह मेरे लिए कम महत्वपूर्ण है। ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि यह देश आज भी वैसा ही है। हमने असल में क्या हासिल किया है? मेरा मतलब है, मध्ययुगीन व्यवस्था आज भी मौजूद है। सवाल सिर्फ मल्लिकार्जुन खड़गे का नहीं है। सवाल यह है कि एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति नजरिया क्या तय करता है।"

--आईएएनएस

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