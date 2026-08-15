भाजपा ने कांग्रेस पर लगाया आरोप, स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में ‘वंदे मातरम्’ का किया अपमान

नई दिल्ली, 15 अगस्त (आईएएनएस)। कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान एक वीडियो सामने आने के बाद विवाद खड़ा हो गया है। वीडियो में राष्ट्रीय गीत ‘वंदे मातरम्’ बजने के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आपस में बातचीत करते नजर आ रहे हैं।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस की कड़ी आलोचना की है और पार्टी से माफी मांगने की मांग की है। वहीं कांग्रेस ने किसी भी तरह के जानबूझकर किए गए अनादर के आरोपों को खारिज किया है।

भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, ''आज कांग्रेस मुख्यालय में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् के कथित अपमान को लेकर सोनिया गांधी और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बीच हुई बातचीत का यह अंश है। अब देश खुद फैसला करे, मेरे लिए चुप रहना ही उचित है।''

यह वीडियो (आईएएनएस इसके ऑडियो-वीडियो की पुष्टि नहीं करता) इंदिरा भवन में रिकॉर्ड किया गया बताया जा रहा है। वीडियो में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ‘वंदे मातरम्’ के दौरान आपस में बातचीत और इशारे करते दिखाई दे रहे हैं। दोनों नेता बाद में एक पार्टी कार्यकर्ता को बुलाकर उसे कुछ निर्देश देते हुए भी नजर आते हैं।

वीडियो के अंग्रेजी सबटाइटल में राहुल गांधी कथित तौर पर कहते दिखाए गए हैं, ''हमें गाने की जरूरत नहीं है। हमें वंदे मातरम् गाने की जरूरत नहीं है। यह हमारा अपना वर्जन है।'' वीडियो के अंत में सबटाइटल में यह भी लिखा है, ''हम यहां अपना गाना गा रहे हैं।''

भाजपा ने इस पूरे घटनाक्रम को राष्ट्रीय गीत का अपमान बताया और कांग्रेस से सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की है।

मीडिया से बातचीत में भाजपा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यह पहला स्वतंत्रता दिवस था, जब 'वंदे मातरम्' को पूर्ण, बिना कटे और बिना किसी व्यवधान के गाया गया। उन्होंने याद दिलाया कि स्वतंत्र भारत की पहली संविधान सभा की कार्यवाही 'वंदे मातरम्' के गायन से शुरू हुई थी, क्योंकि उस समय तक राष्ट्रीय गान को औपचारिक रूप से स्वीकार नहीं किया गया था।

त्रिवेदी ने कांग्रेस नेतृत्व की आलोचना करते हुए कहा, "हमने एक बेहद दुर्भाग्यपूर्ण दृश्य देखा, जहां कांग्रेस मुख्यालय में उनकी सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी, उनके सुपर अध्यक्ष राहुल गांधी, और वर्तमान अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे राष्ट्रीय गीत के दौरान सावधान मुद्रा में नहीं थे। वे आपस में बातचीत कर रहे थे, टिप्पणी कर रहे थे, और किसी को बुला भी रहे थे। यह वंदे मातरम् के प्रति कांग्रेस का अनादर दर्शाता है।"

हालांकि, कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने इस आरोप को खारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रीय गीत के गायन को रोकने या बाधित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया था। कांग्रेस का कहना है कि नेताओं के बीच हुई बातचीत को जानबूझकर किया गया अनादर नहीं माना जा सकता।

इस घटना को लेकर दोनों दलों के बीच तीखी राजनीतिक बयानबाजी शुरू हो गई है। भाजपा इसे राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति कांग्रेस की कथित उदासीनता का उदाहरण बता रही है, जबकि कांग्रेस इन आरोपों को राजनीतिक प्रेरित बता रही है।

वीडियो सामने आने के बाद नेताओं के बीच हुई बातचीत का पूरा संदर्भ अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है।

--आईएएनएस

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