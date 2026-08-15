बिहार: वाल्मीकि रिजर्व में बाघ के हमले में किसान की मौत

पटना, 15 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार के वाल्मीकि टाइगर रिजर्व (वीटीआर) के वाल्मीकिनगर फॉरेस्ट रेंज में शनिवार को बाघ के हमले में एक 45 वर्षीय किसान विजय हलदर की मौत हो गई है। इस घटना से ग्रामीणों में गुस्सा फैल गया और वाल्मीकिनगर-बगहा मुख्य सड़क पर ट्रैफिक बाधित कर दिया।

दरअसल, विजय हलदर सुबह करीब 11 बजे भेदिहारी चौक के पास दक्षिण टोला के पास अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी जंगल से एक बाघ निकला और उन पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।

इस घटना के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जमा हो गए और वन विभाग पर आरोप लगाया कि हाल के दिनों में बस्ती के पास बाघ की मौजूदगी की खबरों के बावजूद उन्होंने सुरक्षा के पर्याप्त उपाय नहीं किए।

प्रदर्शनकारियों ने विजय हलदर का शव वाल्मीकिनगर-बगहा सड़क पर रख दिया, जिससे यातायात ठप हो गया और वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।

विरोध प्रदर्शन के दौरान तनाव बढ़ गया और मिली जानकारी के अनुसार, ग्रामीणों ने वन विभाग की एक गाड़ी पलट दी और कथित तौर पर एक वन रक्षक के साथ मारपीट की।

विरोध प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद एसडीएम चांदनी कुमारी, एसडीपीओ निहार भूषण और एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट अवधेश कुमार पुलिस और सशस्त्र जवानों के साथ मौके पर पहुंचे। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए वाल्मीकिनगर, नौरंगिया और लौकेरिया पुलिस स्टेशनों की टीमों को भी तैनात किया गया।

अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत की और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। इसके बाद वन विभाग ने परिवार को नियमों के अनुसार मुआवजा देने और परिवार के किसी सदस्य को रोजगार दिलाने की दिशा में कदम उठाने का आश्वासन दिया, जिसके बाद ग्रामीणों ने सड़क जाम हटा लिया।

मामले को लेकर वाल्मीकिनगर रेंजर सत्यम कुमार ने कहा कि मृतक के परिवार को सरकारी प्रावधानों के अनुसार मुआवजा मिलेगा और वन विभाग में रोजगार देने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि बाघ का पता लगाने के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है।

वहीं, वन विभाग के कर्मचारी इलाके की तलाशी ले रहे हैं और आगे के हमलों को रोकने के लिए जानवर की गतिविधियों पर नजर रख रहे हैं। विजय हलदर की मौत ने टाइगर रिजर्व के आसपास रहने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

बता दें कि करीब 15 दिन पहले एक बाघ ने 62 वर्षीय किसान अकलू यादव पर हमला किया था, जब वह बकरियां चरा रहे थे। इस घटना में उन्हें गंभीर चोटें आईं और बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

इससे पहले वीटीआर (वीटीआर) से सटे नौरंगिया गांव में धान के खेत में काम कर रही एक महिला की भी बाघ के हमले में मौत हो गई थी।

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