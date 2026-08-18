बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा से बड़े बदलाव आएंगे

पटना, 18 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) ने मंगलवार को शिक्षक भर्ती परीक्षा (टीआरई) 4.0 की घोषणा की, जिसके तहत प्राइमरी, मिडिल, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी स्कूलों के लिए शिक्षकों की भर्ती की जाएगी।

नोटिफिकेशन के अनुसार, 32,388 टीचिंग पदों के लिए भर्ती की घोषणा की गई है। हालांकि, बीपीएससी के आधिकारिक परीक्षा कैलेंडर में टीआरई-4 के लिए 46,595 रिक्तियों का जिक्र है। इसलिए, पदों की अंतिम संख्या और कैटेगरी व विषय के अनुसार रिक्तियों की जानकारी आयोग के विस्तृत भर्ती विज्ञापन से कन्फर्म की जानी चाहिए।

बीपीएससी परीक्षा कैलेंडर में टीआरई-4 परीक्षा 22 सितंबर से 27 सितंबर, 2026 तक निर्धारित की गई है। आयोग अलग से शिफ्ट और विषय के अनुसार विस्तृत परीक्षा कार्यक्रम जारी कर सकता है।

टीआरई 4.0 के लिए एक अहम बदलाव यह है कि इसमें पहले एक प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) होगी और उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। इससे चयन प्रक्रिया पिछली बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं से अलग होगी, जिनमें उम्मीदवारों को मुख्य रूप से एक ही लिखित परीक्षा देनी होती थी।

मिली जानकारी के अनुसार, परीक्षा के ऑफलाइन ओएमआर-आधारित मोड में आयोजित होने की भी उम्मीद है। इसलिए उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया के दोनों चरणों के लिए तैयारी करनी होगी।

योग्यता की शर्तें टीचिंग लेवल और विषय के अनुसार अलग-अलग होती हैं। उम्मीदवारों के पास संबंधित पद के लिए तय शैक्षणिक और प्रोफेशनल योग्यताएं होनी चाहिए।

पद के आधार पर, सीटीईटी या एसटीईटी योग्यता जरूरी है। प्राइमरी टीचर के पदों के लिए, तय शैक्षणिक और प्रोफेशनल योग्यताओं के साथ सीटीईटी पेपर-I या एसटीईटी पेपर-I की जरूरत होती है।

मिडिल, सेकेंडरी या हायर सेकेंडरी पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को संबंधित शैक्षणिक, प्रोफेशनल और टीईटी आवश्यकताओं को पूरा करना होगा।

सामान्य आयु सीमा 18 से 42 वर्ष है, जिसमें सरकारी नियमों के अनुसार आरक्षित श्रेणियों के लिए छूट दी गई है। आवेदन करने से पहले उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी और पद के लिए सही आयु सीमा की जानकारी विस्तृत विज्ञापन में देख लेनी चाहिए।

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 1 सितंबर, 2026 को शुरू होगी और 30 सितंबर, 2026 को बंद हो जाएगी। आवेदन विंडो खुलने के बाद उम्मीदवारों को आधिकारिक बीपीएससी पोर्टल के माध्यम से आवेदन प्रक्रिया पूरी करनी चाहिए और पद के अनुसार योग्यता, फीस, आयु सीमा और अन्य आवश्यकताओं के लिए विस्तृत नोटिफिकेशन को ध्यान से देखना चाहिए।

--आईएएनएस

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