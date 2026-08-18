बिहार: पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, 11 बीपीएस अधिकारियों का तबादला

पटना, 18 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार गृह विभाग की पुलिस शाखा ने राज्य पुलिस विभाग में एक और प्रशासनिक फेरबदल का आदेश दिया है, जिसके तहत 11 बिहार पुलिस सेवा (बीपीएस) अधिकारियों का तबादला और तैनाती की गई है।

यह नोटिफिकेशन 18 अगस्त, 2026 को जारी किया गया था। नई पोस्टिंग तुरंत लागू हो गई हैं और अगले आदेश तक प्रभावी रहेंगी।

इस फेरबदल में कई अहम यूनिट्स शामिल हैं, जैसे स्पेशल ब्रांच, प्रोहिबिशन एंड स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट (सीआईडी), इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट (ईओयू) और स्पेशल विजिलेंस यूनिट (एसवीयू)।

अहम बदलावों में, मोहम्मद शिबली नोमानी, जो पहले पटना में स्पेशल ब्रांच में एएसपी थे, उन्हें उसी ब्रांच में एसपी(बी) नियुक्त किया गया है।

मुकुल कुमार रंजन, जो पहले खगड़िया में एसडीपीओ-1 (सदर) थे, उनका तबादला बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना में एसपी (लॉ एंड ऑर्डर) के पद पर किया गया है।

उपेंद्र कुमार यादव, जो पटना में स्पेशल आर्म्ड पुलिस-1 में एएसपी थे, उन्हें पटना में एसपी (प्रोहिबिशन एंड स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) के पद पर तैनात किया गया है।

चंद्र भूषण, जो पहले स्पेशल विजिलेंस यूनिट में डीएसपी थे, उन्हें सीआईडी, पटना में सीनियर डीएसपी (स्पेशल क्राइम्स) नियुक्त किया गया है। साथ ही, सुधीर कुमार को बिहार पुलिस मुख्यालय, पटना में सीनियर डीएसपी (लॉ एंड ऑर्डर ब्रांच) के पद पर तैनात किया गया है।

ईओयू में भी बदलाव हुए हैं। डीएसपी जाकिर हुसैन और डीएसपी राजन प्रसाद सिंह, जो पहले ईओयू में तैनात थे, उनका तबादला स्पेशल विजिलेंस यूनिट, पटना में डीएसपी के तौर पर किया गया है।

अरुण कुमार अकेला, जो पहले कटिहार में डीएसपी (रेल) थे, उन्हें भी स्पेशल विजिलेंस यूनिट, पटना में डीएसपी के पद पर तैनात किया गया है।

वहीं, संजीव कुमार, जो बिहार, पटना में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) के साथ डीएसपी के तौर पर काम कर रहे थे, उनका तबादला इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, पटना में डीएसपी के पद पर किया गया है।

यह आदेश बिहार सरकार के अंडर सेक्रेटरी रत्नेश कुमार के हस्ताक्षर से जारी किया गया और तुरंत लागू हो गया। इसकी एक कॉपी बिहार गजट के अगले अंक में प्रकाशन के लिए ई-गजट सेल को भी भेजी गई है।

इससे पहले दिन में, बिहार पुलिस ने डीआईजी, एसएसपी और एसपी रैंक के 18 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया था।

--आईएएनएस

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