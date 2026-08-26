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भारत समाचार

बीसीईसीईबी भर्ती 2026: सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के 118 पदों पर 8 सितंबर तक करें आवेदन

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(Updated )
बीसीईसीईबी

पटना, 26 अगस्त (आईएएनएस)। सरकारी नौकरी की तैयारी करने के साथ-साथ रिक्तियों के जारी होने का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए एक शानदार मौका सामने आया है। दरअसल, बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड (बीसीईसीईबी) के माध्यम से राज्य के चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों एवं अस्पतालों में सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के कुल 118 पदों पर तीन वर्ष की अवधि पर नियुक्ति के लिए एक आधिकारिक अधिसूचना जारी करके पात्र और इच्छुक उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं।

बीसीईसीईबी की ओर से सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर पदों के लिए जारी 118 रिक्तियों में एफएमटी विभाग में 76 और दंत रोगों के विभाग में 42 पद शामिल हैं।

इन पदों के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्रक्रिया 25 अगस्त से शुरू हो गई है और अप्लाई करने की अंतिम तिथि 8 सितंबर तय की गई है। ऐसे में इन रिक्तियों पर नियुक्ति के लिए जो उम्मीदवार एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं, वे बीसीईसीईबी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तय अंतिम तिथि के रात 10 बजे तक या उससे पहले अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं। इसी के साथ आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 8 सितंबर तय की गई है।

वहीं, जिन अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र भरते समय कुछ गलती हो जाएगी, उनके लिए फॉर्म में त्रुटि को सुधारने की विंडो 9 सितंबर तक सक्रिय रहेगी और दस्तावेज सत्यापन कार्यक्रम के प्रकाशन की तिथि 11 सितंबर तय की गई है।

आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास एनएमली की अपडेटेड गाइडलाइंस (मेडिकल संस्थानों में शिक्षकों की योग्यता संबंधी नियम, 2025) के अनुसार, सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के पद पर चयन के लिए डीएनबी/डीएनबी सुपर स्पेशियलिटी योग्यता को मान्य माना जाएगा। सीनियर रेजिडेंट/ट्यूटर के पदों के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से कम से कम पद और क्षेत्र से संबंधित विषय में पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए। हालांकि, उपयुक्त उम्मीदवारों की कमी होने पर ही डिप्लोमा को न्यूनतम योग्यता के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। इसके अलावा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के टीचिंग फैकल्टी के लिए पात्रता मानदंडों के अनुसार, समकक्ष पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री रखने वाले उम्मीदवार भी चयन के लिए पात्र होंगे।

आवेदकों की अधिकतम आयु अनारक्षित (पुरुष) के लिए 37 वर्ष और अनारक्षित (महिला) के लिए 40 वर्ष तय की गई है, जिसकी गणना 1 अगस्त 2026 के आधार पर की जाएगी। वहीं, आरक्षित श्रेणी से आने वाले कैंडिडेट्स को नियमानुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी।

योग्य अभ्यर्थियों का चयन मेरिट के आधार पर पैनल का गठन, जिसके बाद दस्तावेजों की जांच/काउंसलिंग के आधार पर किया जाएगा। वहीं, चयनित कैंडिडेट्स की सैलरी पे मैट्रिक्स लेवल-9 के तहत प्रति माह होगी। इसके अलावा कैंडिडेट्स को अन्य लाभ और भत्ते भी दिए जाएंगे।

एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय उम्मीदवारों को निर्धारित काउंसलिंग शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जो अनारक्षित/ईडब्ल्यूएस/ईबीसी/बीसी/एससी/एसटी/डीक्यू (पीडब्ल्यूडी) उम्मीदवारों के लिए 2,250 रुपए तय किया गया है।

--आईएएनएस

डीके/पीएम