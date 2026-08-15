बिहार: स्वतंत्रता दिवस पर पटना में भीषण सड़क हादसा, सरकारी कर्मचारी की मौत

पटना, 15 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार के पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र के सुपंचक के पास स्वतंत्रता दिवस पर एक भीषण सड़क दुर्घटना में एक सरकारी कर्मचारी की जान चली गई।

मृतक की पहचान प्रमोद कुमार के रूप में हुई। प्रमोद पटना जिले के कदमकुआं के अंतर्गत सलीमपुर अहरा निवासी शत्रुघ्न प्रसाद अग्रवाल के पुत्र थे। वे अथमलगोला ब्लॉक कार्यालय में लेखाकार-सह-आईटी सहायक के पद पर कार्यरत थे।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, प्रमोद कुमार शुक्रवार को अथमलगोला ब्लॉक कार्यालय में आयोजित 80वें स्वतंत्रता दिवस ध्वजारोहण समारोह में शामिल हुए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद वे अपनी मोटरसाइकिल से पटना वापस लौट रहे थे।

फतुहा के सुपंचक के पास यात्रा करते समय एक अज्ञात वाहन तेज गति से विपरीत दिशा से आ रहा था और उनकी मोटरसाइकिल से टकरा गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि प्रमोद सड़क पर गिर गए और गंभीर रूप से घायल हो गए।

वाहन का चालक टक्कर के तुरंत बाद मौके से फरार हो गया।

दुर्घटना की सूचना मिलते ही फतुहा पुलिस मौके पर पहुंची और घायल व्यक्ति को तुरंत फतुहा सरकारी अस्पताल ले गई। हालांकि, वहां पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।

पुलिस दुर्घटना में शामिल वाहन की पहचान करने और उसके चालक का पता लगाने के लिए आसपास के इलाकों से सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है।

स्वतंत्रता दिवस समारोह में भाग लेने के बाद प्रमोद की अचानक मृत्यु ने उनके परिवार, सहकर्मियों और स्थानीय निवासियों को गहरा सदमा पहुंचाया है। इस घटना से उनके परिवार में शोक की लहर दौड़ गई है, जो आधिकारिक समारोह के बाद उनके घर लौटने की उम्मीद कर रहे थे।

एक अन्य सड़क दुर्घटना में, लगभग 60 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई, जब एक तेज रफ्तार अज्ञात चार पहिया वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी।

शनिवार, 15 अगस्त को गया-नवादा मुख्य मार्ग (एनएच-82) पर ब्रह्म स्थान के पास हुई इस दुर्घटना ने स्वतंत्रता दिवस समारोह पर मातम का साया डाल दिया। दुर्घटना के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया।

--आईएएनएस

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