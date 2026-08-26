बिहार: भागलपुर में गंगा नदी में नाव पलटी, छह मजदूर लापता

पटना, 26 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार के भागलपुर में बुधवार को गंगा नदी में बाढ़ से बचाव और कटाव-रोधी काम में लगे मजदूरों को ले जा रही एक नाव पलट गई, जिससे छह मजदूर लापता हो गए।

यह घटना भागलपुर के नवगछिया पुलिस जिले के खरिक ब्लॉक के अंतर्गत राघोपुर पंचायत इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि नाव का इस्तेमाल एक ठेकेदार कर रहा था, जो काजिकोरैया-राघोपुर जमींदारी तटबंध की सुरक्षा का काम कर रहा था।

हाल के दिनों में नदी की मुख्य धारा का जबरदस्त दबाव इस तटबंध पर पड़ रहा था। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार, नाव पर 18 मजदूर सवार थे। तेज बहाव के बीच नाव का संतुलन बिगड़ा और वह नदी के बीचों-बीच पलट गई।

बारह मजदूर तैरकर नदी के किनारे पहुंचने में कामयाब रहे, जबकि छह अन्य लापता हो गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया।

हादसे की सूचना मिलने के बाद, स्थानीय प्रशासन और पुलिस, मोटरबोट और लाइफ जैकेट से लैस एसडीआरएफ की टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। अनुभवी गोताखोरों समेत बचाव दल लापता मजदूरों की तलाश में नदी में खोजबीन कर रहे हैं। स्थानीय गोताखोर और ग्रामीण भी अधिकारियों की मदद कर रहे हैं।

आशंका है कि लापता मजदूरों में से कुछ पलटी हुई नाव के नीचे फंसे हो सकते हैं। वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी घटनास्थल से ही बचाव अभियान की निगरानी कर रहे हैं।

नाव मजदूरों और निर्माण सामग्री को ले जा रही थी। यह सामग्री कटाव-रोधी काम के लिए थी, जो राघोपुर को बाढ़ और तटबंध को नुकसान से बचाने के लिए किया जा रहा था। राघोपुर बिहार के ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार उर्फ बुलो मंडल का पैतृक गांव भी है।

यह काम जल संसाधन विभाग के निर्देश पर ठेकेदार राजकुमार सिंह द्वारा किया जा रहा था। नाव पर सवारों में घोघा, इस्माइलपुर और परबत्ता जैसे इलाकों के मजदूर शामिल थे।

प्रशासन लापता लोगों और हताहतों की सही संख्या का पता लगाने की कोशिश कर रहा है, और गंगा के तेज बहाव के बीच बचाव कार्य जारी है।

--आईएएनएस

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