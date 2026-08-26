देश संविधान से चलेगा, हिजाब पर कोर्ट का सम्मान करें ओवैसी: धर्मशीला गुप्ता

पटना, 26 अगस्त (आईएएनएस)। भाजपा सांसद धर्मशीला गुप्ता ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के हिजाब संबंधी फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी की आपत्ति, उत्तर प्रदेश में महिलाओं को 40 हजार रुपए देने के डिंपल यादव के वादे, बिहार में बाढ़ की तैयारियों और भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निशा सिंह की नियुक्ति को लेकर प्रतिक्रिया दी। तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने विपक्ष पर जुबानी हमला किया और केंद्र व भाजपा सरकारों की महिला कल्याण और आपदा प्रबंधन नीतियों का बचाव किया।

इलाहाबाद हाई कोर्ट के हिजाब संबंधी फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी की टिप्पणी को लेकर धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि वह हाई कोर्ट के फैसले का स्वागत और सम्मान करती हैं। ओवैसी को इस फैसले से इसलिए परेशानी हो रही है क्योंकि वह हिजाब की आड़ में कथित तौर पर फर्जी मतदाताओं और अवैध लोगों को राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं। देश संविधान और कानून से चलता है तथा लोकतंत्र में अदालतों के फैसलों का सम्मान किया जाना चाहिए। कानून सभी के लिए समान है और ओवैसी को भी हाई कोर्ट के आदेश का पालन करना चाहिए। मुस्लिम महिलाओं को भी स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए और देश की अन्य महिलाओं की तरह आगे बढ़ना चाहिए।

डिंपल यादव द्वारा उत्तर प्रदेश में सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल 40 हजार रुपए देने के वादे पर धर्मशीला गुप्ता ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि डिंपल यादव स्वयं महिला नेता हैं और उन्हें बताना चाहिए कि उन्होंने महिलाओं के लिए अब तक क्या किया है। चुनाव नजदीक आने के कारण विपक्ष महिलाओं को आकर्षित करने के लिए ऐसे वादे कर रहा है। उत्तर प्रदेश की महिलाएं जागरूक व सशक्त हैं और उन्हें पता है कि किसे वोट देना है।

उत्तर प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों पर निशाना साधते हुए धर्मशीला गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य में विकास की दिशा में काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और नीति निर्माण में अपनी भूमिका निभा रही हैं।

बिहार में संभावित बाढ़ की स्थिति और नेपाल के बैराज से पानी आने की खबरों पर भाजपा सांसद ने कहा कि राज्य सरकार स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और एनडीए सरकार ने स्थिति की समीक्षा के लिए बैठकें और दौरे शुरू कर दिए हैं। सरकार का प्रयास है कि बाढ़ आने से पहले ही प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली जाएं, ताकि जान-माल के नुकसान को कम किया जा सके। बाढ़ की स्थिति से निपटने और लोगों की सुरक्षा के लिए प्रशासनिक स्तर पर काम शुरू कर दिया गया है।

भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में निशा सिंह की नियुक्ति पर धर्मशीला गुप्ता ने इसे संगठन के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि भाजपा में महिलाओं को संगठन से लेकर सरकार तक महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि निशा सिंह के नेतृत्व में महिला मोर्चा मंडल से लेकर बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि महिला कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर सक्रिय होकर महिलाओं से जुड़े मुद्दों को उठाना चाहिए।

धर्मशीला गुप्ता ने युवा पीढ़ी, खासकर जेनीजी से संवाद को महिला मोर्चा की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बताया। उन्होंने कहा कि युवा बेटियों और बहनों को सही दिशा देने में महिला कार्यकर्ता महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं को युवाओं से संवाद स्थापित करना चाहिए और उन्हें भाजपा की नीतियों, विचारधारा और सरकार की योजनाओं से अवगत कराना चाहिए। संगठन की महिला कार्यकर्ता आने वाले समय में बूथ स्तर तक अपनी सक्रियता बढ़ाएंगी और पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगी।

--आईएएनएस

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