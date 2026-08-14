बिहार: स्वतंत्रता दिवस से पहले 342 लोग गिरफ्तार, 190 जेल भेजे गए

पटना, 14 अगस्त (आईएएनएस)। स्वतंत्रता दिवस से पहले मुजफ्फरपुर पुलिस ने पूरे जिले में अपराधियों, फरार लोगों और वांछित संदिग्धों के खिलाफ एक बड़ा विशेष अभियान चलाया।

एसएसपी के निर्देशों पर अमल करते हुए पुलिस टीमों ने कई थाना क्षेत्रों में छापेमारी और चेकिंग अभियान चलाए और 342 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनमें से 190 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।

सिटी एसपी मोहिबुल्लाह अंसारी ने पुलिस लाइंस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस अभियान की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मकसद अपराध पर नियंत्रण मजबूत करना, वांछित लोगों को पकड़ना और स्वतंत्रता दिवस से पहले कानून-व्यवस्था बनाए रखना था।

पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, ईस्ट-1 सब-डिविजन में सबसे ज्यादा गिरफ्तारियां हुईं, जहां 72 लोगों को पकड़ा गया और उनमें से 43 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इसके अलावा, टाउन-1 और टाउन-2 सब-डिविजन इलाकों में 40 गिरफ्तारियां की गईं।

अभियान के तहत एसएसपी ने ब्रह्मपुरा और सकरा पुलिस स्टेशनों का औचक निरीक्षण किया।

उन्होंने पुलिस स्टेशनों के कामकाज की समीक्षा की और अधिकारियों व कर्मियों को आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए सतर्क रहने और लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया।

पुलिस अधिकारी अब गिरफ्तार किए गए लोगों के आपराधिक रिकॉर्ड की जांच कर रहे हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनमें से कितने पुराने मामलों में वांछित हैं और कितने नए दर्ज मामलों से जुड़े हैं।

पुलिस ने बताया कि अहियापुर पुलिस स्टेशन के इलाके समेत कई जगहों पर ऑपरेशन के दौरान कुछ चीजें बरामद की गईं। बरामद सामान की जानकारी अलग से जारी की जाएगी।

एसपी सिटी मोहिबुल्लाह अंसारी ने कहा कि अपराधियों और फरार संदिग्धों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। आजादी के दिन की सुरक्षा व्यवस्था के तहत मुजफ्फरपुर में सुरक्षा जांच और निगरानी भी बढ़ा दी गई है।

इससे पहले, बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने राज्य में बढ़ते साइबर अपराध के खतरे को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने चेतावनी दी कि जो लोग एक ही पहचान पत्र का इस्तेमाल करके तय सीमा से ज्यादा सिम कार्ड लेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने यह भी कहा कि नकली आधार कार्ड बनाने में शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

उनके मुताबिक, बिहार में साइबर अपराध से जुड़ी 7,000 से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई हैं, जबकि पुलिस और दूसरी एजेंसियां ​​साइबर अपराधियों के नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई कर रही हैं।

--आईएएनएस

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