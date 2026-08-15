भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर तकनीकी खराबी के कारण हुई इंडिगो फ्लाइट कैंसिल: एएआई

भुवनेश्वर, 15 अगस्त (आईएएनएस)। 13 अगस्त को शाम 4:30 बजे भुवनेश्वर से कोलकाता जाने वाली इंडिगो की एक उड़ान को पायलट द्वारा विमान में सवार होने के दौरान तकनीकी खराबी का पता चलने के बाद रद्द कर दिया गया।

यात्रियों की सुरक्षा और परिचालन संबंधी सावधानी को ध्यान में रखते हुए उड़ान रद्द की गई। रद्द होने के बाद सभी 56 यात्रियों को सुरक्षित रूप से आगमन क्षेत्र में वापस लाया गया।

अचानक रद्द होने से कुछ यात्रियों में असंतोष फैल गया, जिनमें से कुछ उत्तेजित हो गए। भारतीय विमानन प्राधिकरण (एएआई), सीआईएसएफ और इंडिगो कर्मियों के समन्वित प्रयासों से स्थिति को तुरंत नियंत्रण में लाया गया।

असुविधा को कम करने के लिए सभी यात्रियों को जलपान कराया गया और वैकल्पिक यात्रा व्यवस्था की गई। ग्यारह यात्रियों को दिल्ली होते हुए कोलकाता जाने वाली आगे की उड़ानों में समायोजित किया गया, जबकि अन्य 19 यात्रियों के लिए होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई। इंडिगो ने सभी 30 यात्रियों को 5,000 रुपए के मुआवजे के वाउचर भी दिए।

बाकी यात्रियों को एयरलाइन द्वारा उनकी बुकिंग राशि का पूरा रिफंड कर दिया गया।

प्रदर्शन के दौरान, मामोनी खरात नाम की एक यात्री ने कथित तौर पर चेक-इन काउंटर पर एएआई मॉनिटर, कीबोर्ड और स्वाइपिंग मशीन को नुकसान पहुंचाया। सीएसएफ कर्मियों ने हस्तक्षेप किया और स्थिति को नियंत्रण में लाया।

इसके बाद सार्वजनिक संपत्ति को कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने के आरोप में यात्री के खिलाफ एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई। यात्री को दिल्ली होते हुए कोलकाता के लिए वैकल्पिक उड़ान की सुविधा भी दी गई।

एएआई ने कहा कि सुरक्षा हमारे लिए सर्वोपरि है। भुवनेश्वर एयरपोर्ट विशेष रूप से अप्रत्याशित परिस्थितियों में सुरक्षित, सुगम और यात्री-अनुकूल संचालन प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

--आईएएनएस

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