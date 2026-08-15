स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भोपाल में स्वतंत्रता सेनानियों को घर जाकर किया गया सम्मानित

भोपाल, 15 अगस्त (आईएएनएस)। भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले सेनानियों के बलिदान को सम्मान देने के लिए मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने शुक्रवार को भोपाल में रहने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को उनके घर जाकर सम्मानित कराने की व्यवस्था की।

राज्यपाल की ओर से लोक भवन के अधिकारियों ने स्वतंत्रता सेनानियों के घरों का दौरा किया और उन्हें शॉल, श्रीफल, मिठाई तथा उपहार भेंट कर स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के प्रति सम्मान और आभार व्यक्त किया।

इस दौरान भोपाल के स्वतंत्रता सेनानी मोहम्मद जमीर, सावित्री देवी वर्मा, देवीशरण, पार्वती देवी और नारायणी देवी को सम्मानित किया गया।

राज्य सरकार के बयान के अनुसार, दिवंगत स्वतंत्रता सेनानी हबीब नजर की पत्नी फिरोज जहां तथा दिवंगत मोहम्मद मुख्तार खान की पत्नी अख्तर जहां को भी उनके घरों पर सम्मानित किया गया।

यह पहल स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले की गई है, जब देश स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करता है और आजादी के आंदोलन से जुड़े मूल्यों का स्मरण करता है।

घर-घर जाकर किया गया यह सम्मान राज्यपाल के उस प्रयास को भी दर्शाता है, जिसके माध्यम से उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिवारों के योगदान को व्यक्तिगत रूप से स्वीकार किया।

मध्य प्रदेश में शनिवार को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। मुख्य समारोह भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में आयोजित होगा, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और संयुक्त परेड की सलामी लेंगे।

परेड का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव प्रदेशवासियों को संबोधित करेंगे।

मार्च पास्ट में पुलिस बैंड समेत 22 टुकड़ियां हिस्सा लेंगी।

परेड का नेतृत्व जबलपुर जिले के सिहोरा के एसडीओपी आईपीएस अधिकारी आदित्य सिंगारिया करेंगे, जबकि सिंगरौली के नगर पुलिस अधीक्षक हेमंत कुमार सहायक परेड कमांडर की भूमिका निभाएंगे।

परेड में महाराष्ट्र पुलिस, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, हॉक फोर्स, एसटीएफ, महिला पुलिस बल, एसएएफ, जिला पुलिस, जेल विभाग, जीआरपी, होमगार्ड, एनसीसी, गाइड्स, स्काउट्स, शौर्य दल, घुड़सवार पुलिस और पुलिस बैंड की टुकड़ियां शामिल होंगी।

उत्कृष्ट और सराहनीय सेवा के लिए चयनित कर्मियों को समारोह के दौरान पदक भी प्रदान किए जाएंगे।

राज्य स्तरीय समारोह के लिए सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, पार्किंग और नागरिकों की आवाजाही से संबंधित सभी आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं।

--आईएएनएस

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