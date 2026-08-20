गुजरात पुलिस की बड़ी कार्रवाई, भावनगर में जहरीली शराब से मौत मामले में 13 लोग गिरफ्तार

गांधीनदर, 20 अगस्त (आईएएनएस)। गुजरात के भावनगर जिले में जहरीली शराब की घटना के सिलसिले में स्टेट मॉनिटरिंग सेल (एमएमसी) ने 13 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों ने गुरुवार को बताया कि जांच में पता चला कि एक मशहूर भारतीय व्हिस्की के स्टिकर वाली बोतलों में बड़ी मात्रा में मेथनॉल वाली नकली शराब बेची जा रही थी।

उन्होंने बताया कि इस घटना में अब तक सात लोगों की मौत हो चुकी है और 25 लोग अलग-अलग अस्पतालों में इलाज करवा रहे हैं।

यह घटनाक्रम तब शुरू हुआ जब अवैध शराब पीने से हुई मौतों और बीमारी के बाद 18 अगस्त को वारतेज पुलिस स्टेशन में शुरू में दुर्घटनावश मौत का मामला दर्ज किया गया। यह मामला भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 194 के तहत दर्ज किया गया था।

जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि लोगों ने भारतीय व्हिस्की के स्टिकर वाली बोतलों में मौजूद नकली शराब पी थी, जिसमें मेथनॉल की मात्रा बहुत ज्यादा थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) जीएस मलिक ने राज्य निगरानी सेल (एसएमसी) को जांच के निर्देश दिए।

इसके बाद वारतेज पुलिस स्टेशन में नकली शराब बनाने और बेचने में कथित तौर पर शामिल 21 आरोपियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 105, 123, 61(2), 3(5), 274, 275, 345(3) और 349 के साथ-साथ गुजरात निषेध अधिनियम की धारा 65(ए, बी, डी, ई, एफ), 65ए(2), 65ए(3), 67(1)(ए), 81 और 83 के तहत मामला दर्ज किया गया है।

डीजीपी के निर्देशों के बाद, एसएमसी पुलिस इंस्पेक्टर एस.एम. जडेजा ने जांच का जिम्मा संभाला। एसएमसी ने अलग-अलग टीमें बनाईं और मामले में नामजद 21 आरोपियों में से 13 को गिरफ्तार किया। वहीं, पुलिस आगे की जांच के लिए गिरफ्तार आरोपियों की रिमांड लेने की तैयारी में है।

गिरफ्तार संदिग्धों में गौतम सोलंकी (24), जतिन कंबड (21), सारस सोलंकी (25), पारस उर्फ ​​पप्पू चुडासमा (30), मनदीप सिंह पृथ्वीराज सिंह गोहिल (20), धर्मेंद्र सिंह उर्फ ​​धामो गोहिल (30), जयदीप मकवाना (27), हर्ष उर्फ ​​हसु चौहान (25), विवेक अल्गोटर (26), भार्गव भट्ट (29), केवल उर्फ ​​सांगो सोलंकी, सुखदेव सलात (25) और हार्दिक उर्फ ​​टिंचो बरैया (25) शामिल हैं।

पुलिस के अनुसार, आरोपी भावनगर जिले के अलग-अलग इलाकों से हैं, जिनमें वरतेज, खरकड़ी, घोघा और भावनगर शहर शामिल हैं। गिरफ्तारी के दौरान, एसएमसी ने नकली शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाली बोतलें, केमिकल और रंग जब्त किए। साथ ही व्हिस्की के लेबल, स्टिकर रोल, ढक्कन, कार्डबोर्ड और अन्य सामान भी बरामद किए गए।

पुलिस ने बताया कि यह सामान देश के अलग-अलग हिस्सों से ट्रांसपोर्ट के जरिए मंगाया गया था। इसलिए एसएमसी की अलग-अलग टीमें गुजरात और देश के दूसरे हिस्सों में भेजी गई हैं ताकि बाकी आरोपियों और उन लोगों को गिरफ्तार किया जा सके, जिनकी भूमिका जांच के दौरान सामने आई है।

पुलिस की जांच इस बात पर भी केंद्रित है कि शराब और सामान का स्रोत क्या था, नकली स्टॉक कहां तैयार किया गया और इसे कहां-कहां बांटा गया, ताकि इसकी पूरी सप्लाई चेन का पता लगाया जा सके।

--आईएएनएस

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