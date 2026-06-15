भीषण गर्मी के बीच महाराष्ट्र पर गंभीर सूखे का खतरा : शिवसेना

मुंबई, 15 जून (आईएएनएस)। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) ने सोमवार को कहा कि भीषण गर्मी के बीच महाराष्ट्र पर अब गंभीर सूखे का खतरा मंडरा रहा है क्योंकि राज्य में मानसून अभी तक नहीं पहुंचा है।

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पार्टी के मुखपत्र 'सामना' के एक संपादकीय में कहा गया है कि प्रशांत महासागर में बढ़ते तापमान ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है। इसके अलावा, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर में बारिश के लिए जरूरी अहम कारक न्यूट्रल बने हुए हैं, जिससे अल-नीनो का असर और तेज होने का खतरा है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यह प्राकृतिक संकट, जो शायद पिछले 150 सालों में देखा गया सबसे मजबूत अल-नीनो असर हो सकता है, कम बारिश और भीषण सूखे के दौर का संकेत है। किसानों, नागरिकों और सरकार को इस आने वाले संकट से निपटने के लिए तुरंत तैयार हो जाना चाहिए।

संपादकीय में ठाकरे गुट ने कहा कि मृग नक्षत्र का पहला आधा हिस्सा खत्म होने को है, लेकिन पूरे महाराष्ट्र में मानसून की बारिश का कोई संकेत नहीं है। मानसून के आने की पारंपरिक तारीख 7 जून बीत चुकी है। अब, 15 जून आ गया है, और बारिश न होने और भीषण गर्मी की लहरों (हीटवेव) के कारण गंभीर सूखे के शुरुआती संकेत दिखने लगे हैं।

संपादकीय में कहा गया है कि हालांकि विश्व मौसम विज्ञान संगठन (डब्ल्यूएमओ) ने पहले ही खतरनाक अल-नीनो मौसम पैटर्न के सक्रिय होने के बारे में चेतावनी जारी की थी, लेकिन वैज्ञानिक अनुमान और ऐतिहासिक उदाहरण अक्सर प्रकृति की अनिश्चितता के सामने गलत साबित हो जाते हैं। दुर्भाग्य से, इस बार, गंभीर भविष्यवाणियां बिल्कुल सटीक साबित हो रही हैं।

संपादकीय में कहा गया, "जून के पहले सप्ताह में उम्मीद जगी थी जब मानसून समय पर अंडमान द्वीप समूह पहुंचा और केरल से कर्नाटक की ओर सामान्य रूप से आगे बढ़ा। व्यापक रूप से यह उम्मीद की जा रही थी कि अल-नीनो का खतरा कम हो जाएगा, जिससे मानसून मुंबई और पश्चिमी महाराष्ट्र में समय पर पहुंचेगा और अंततः मराठवाड़ा और विदर्भ में मृग नक्षत्र की भारी बारिश लाएगा। हालांकि, 6 जून के बाद मौसम का पैटर्न अचानक बदल गया। मानसून की गति अचानक धीमी हो गई और यह महाराष्ट्र-गोवा सीमा पर ही रुक गया।"

इसमें आगे कहा गया कि डब्ल्यूएमओ का लंबे समय तक देरी और मौसम में कम बारिश का अनुमान एक कठोर सच्चाई में बदल रहा है।

संपादकीय में कहा गया है कि इस साल मानसून की बारिश बिल्कुल न होने के कारण पूरे महाराष्ट्र में बुवाई का काम पूरी तरह से रुक गया है। यह क्षेत्र पिछले 40 से 50 सालों की सबसे गर्म गर्मियों में से एक से गुजरा है। इसमें आगे कहा गया कि भीषण गर्मी की लहरों ने खेती की जमीन को झुलसा दिया है, कुएं सूख गए हैं, अनगिनत झीलें खाली हो गई हैं और राज्य के बांधों में पानी का कुल भंडार खतरनाक स्तर यानी 25 प्रतिशत तक गिर गया है। हालात की गंभीरता को बताते हुए, एडिटोरियल में कहा गया है कि महाराष्ट्र के 3,028 छोटे और बड़े बांधों में पानी का स्तर खतरनाक रूप से नीचे गिर गया है। मुंबई को पानी सप्लाई करने वाले सात बड़े जलाशयों में उनकी कुल क्षमता का सिर्फ़ 12.48 प्रतिशत पानी ही बचा है।

एडिटोरियल में कहा गया, "पानी का स्तर बहुत नीचे चले जाने के कारण, महाराष्ट्र सरकार के जल संसाधन विभाग ने खेती के लिए पानी की सप्लाई रोक दी है। बचा हुआ पानी सिर्फ पीने के लिए सुरक्षित रखा गया है।"

ठाकरे गुट ने कहा कि सरकार ने अपनी एडवाइजरी में किसानों से कहा है कि वे कहीं-कहीं होने वाली छिटपुट बारिश के आधार पर जल्दबाजी में बुवाई न करें, बल्कि तब तक इंतजार करें जब तक मिट्टी में पर्याप्त और लगातार नमी न आ जाए।

अनुभवी किसान जोखिमों को समझते हैं और आम तौर पर दो से चार बार भारी बारिश होने तक बुवाई नहीं करते ताकि दोबारा बुवाई के आर्थिक नुकसान से बचा जा सके, लेकिन मानसून की शुरुआती बारिश न होने से ग्रामीण इलाकों में कामकाज ठप पड़ गया है। ठाकरे गुट ने एडिटोरियल में कहा, "बुवाई तो दूर की बात है, ग्रामीण इलाकों में मानसून से पहले खेती की आम तैयारियां भी बिल्कुल नहीं दिख रही हैं।"

--आईएएनएस

एससीएच/पीएम