भारतीय सैनिकों का बलिदान देश के साहस, स्वतंत्रता और गौरव की नींव है: सीएम शिवकुमार

बेंगलुरु, 26 जुलाई (आईएएनएस)। कारगिल विजय दिवस के अवसर पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने रविवार को कहा कि भारतीय सैनिकों की ओर से दिया गया बलिदान देश के साहस, स्वतंत्रता और गौरव की नींव है। साथ ही उन्होंने पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण की सुरक्षा के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।

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बेंगलुरु में नेशनल मिलिट्री मेमोरियल में कारगिल विजय दिवस की याद में हुए कार्यक्रम में बोलते हुए शिवकुमार ने 1999 के कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले बहादुर सैनिकों को याद किया।

सीएम डी.के. शिवकुमार ने कहा, “हमारे सैनिकों की कुर्बानी हमारी हिम्मत, हमारी आजादी और हमारा गर्व है। सत्ताईस साल पहले, हमारे बहादुर योद्धाओं ने हिमालय में दुश्मन को हराया और तिरंगा फहराया। हमारे हीरो भले ही शहीद हो गए हों, लेकिन उनकी विरासत हमेशा रहेगी। मैं देश के लिए अपनी जान देने वाले सभी बहादुर सैनिकों को दिल से श्रद्धांजलि देता हूं।”

कारगिल लड़ाई को याद करते हुए, मुख्यमंत्री ने कहा कि युद्ध में 527 सैनिक शहीद हुए थे, जिनमें कर्नाटक के 13 सैनिक भी शामिल थे। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना ने हर हाल में देश की सीमाओं की लगातार रक्षा की है। उन्होंने कहा, “चाहे भारत-पाकिस्तान युद्ध हो, भारत-चीन की लड़ाई हो, या बॉर्डर पर घुसपैठ की घटनाएं हों, हमारे सैनिक हमेशा, हर दिन, हर पल, हिम्मत और पक्के इरादे के साथ देश की रक्षा के लिए तैयार रहे हैं।”

भारत के डिफेंस इकोसिस्टम में कर्नाटक के योगदान का जिक्र करते हुए, शिवकुमार ने कहा कि राज्य देश के डिफेंस सेक्टर की रीढ़ बना हुआ है, जहां बीईएमएल, डीआरडीओ और इसरो जैसे बड़े संस्थान कर्नाटक से काम करते हैं।

उन्होंने कहा, “हमारे सैनिकों की वजह से, हम अपने घरों में चैन की नींद सोते हैं। कर्नाटक भारत के डिफेंस सिस्टम की रीढ़ है। हम भारत के पहले कमांडर-इन-चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा के योगदान को कभी नहीं भूल सकते।”

समाज के अलग-अलग हिस्सों और देश की ताकत के बीच तुलना करते हुए, शिवकुमार ने कहा कि सैनिक, युवा, महिलाएं, किसान और टैक्सपेयर्स हाथ की पांच उंगलियों की तरह हैं, जो मिलकर एक मजबूत मुट्ठी बनाते हैं। उन्होंने कहा, “कारगिल विजय दिवस एक बहुत खास दिन है। इस देश के युवाओं ने दिखा दिया है कि वे भारत की आज़ादी की रक्षा के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। हम अंदरूनी या बाहरी ताकतों को भारत माता को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे।”

शिवकुमार ने कहा, “हमारे राज्य में लाखों सैनिकों के परिवार रहते हैं। हमारी सरकार आपकी भलाई के लिए कमिटेड है। हम आपके सुझाव लेने के लिए तैयार हैं और आपकी भलाई के लिए हमेशा काम करने को तैयार रहेंगे।”

केंद्रीय भारी उद्योग और स्टील मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कहा, "मैं कारगिल विजय दिवस के मौके पर हमारी मातृभूमि की रक्षा में अपनी जान देने वाले कारगिल के अमर नायकों को दिल से श्रद्धांजलि देता हूं।" कुमारस्वामी ने कहा, "इन महान सैनिकों की बेमिसाल बहादुरी, हिम्मत और देशभक्ति हमारे दिलों में हमेशा के लिए बसी रहेगी। उनका बलिदान हर भारतीय को प्रेरणा देता रहेगा। देश हमारे गर्वित सैनिकों के सर्वोच्च बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। जय हिंद!"

--आईएएनएस

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