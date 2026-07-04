बिहार: रेत खनन विवाद को लेकर दो गुटों के बीच गोलीबारी, 6 लोग घायल

पटना, 4 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के जहानाबाद जिले में रेत खनन से जुड़े विवाद को लेकर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई, जो बाद में गोलीबारी में बदल गई। इस घटना में कम से कम छह लोग घायल हो गए।

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इस घटना से इलाके में दहशत फैल गई, क्योंकि विरोधी गुटों के बीच कई राउंड फायरिंग हुई। पुलिस के मुताबिक, यह फायरिंग घोसी पुलिस स्टेशन के इलाके में चैती-पीपर और गिंजी गांवों के बीच हुई।

घायलों की पहचान दिनेश राम, अजय राम, सुधीर राम, धीरज कुमार और विजय राम के तौर पर हुई है। ये सभी चैती-पीपर गांव के रहने वाले हैं। एक और घायल व्यक्ति की पहचान गिंजी गांव के रहने वाले विष्णु कुमार के तौर पर हुई है।

घायलों को पहले घोसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहां उन्हें प्राथमिक उपचार दिया गया और फिर जहानाबाद सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। एक अधिकारी के मुताबिक, दिनेश राम के पैर में जबकि धीरज कुमार के सीने में गोली लगी। गंभीर हालत के कारण उन्हें बेहतर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल (पीएमसीएच) रेफर कर दिया गया।

घायलों को अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले एक स्थानीय निवासी ने बताया कि दोनों गांवों के बीच विवाद के दौरान फायरिंग शुरू हुई।

ग्रामीण ने कहा, "चैती-पीपर और गिंजी गांवों के बीच विवाद के कारण फायरिंग हुई। धीरज कुमार अपनी मोटरसाइकिल पर जा रहे थे तभी उन्हें गोली लगी। हम उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। उनकी छाती में गोली लगी थी और उन्हें बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया।"

एक अन्य प्रत्यक्षदर्शी, रेशम कुमारी ने आरोप लगाया कि रेत खनन गतिविधियों पर आपत्ति जताने के बाद करीब 20 लोगों का एक समूह वहां पहुंचा और फायरिंग शुरू कर दी।

उन्होंने कहा, "मैं अपने घर के प्रवेश द्वार के पास बैठी थी, तभी करीब 20 लोग आए और फायरिंग करने लगे। यह फायरिंग इसलिए हुई क्योंकि हमने रेत खनन पर आपत्ति जताई थी। कुछ लोगों के पैरों में गोली लगी, जबकि अन्य के पेट में चोटें आईं। फायरिंग शुरू होते ही मैं जमीन पर गिर गई।"

स्थानीय निवासियों के मुताबिक, रेत खनन गतिविधियों को लेकर दोनों गांवों के बीच कई महीनों से तनाव चल रहा था। शनिवार को एक बहस हिंसक टकराव में बदल गई, जिसके दौरान दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग हुई।

घटना की पुष्टि करते हुए जहानाबाद एसडीपीओ-2 कृति कमल ने कहा कि पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अधिकारी ने कहा, "रेत निकालने को लेकर दो गुटों के बीच गोलीबारी हुई, जिसमें छह लोग घायल हो गए। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसमें शामिल सभी लोगों की पहचान करने और उचित कानूनी कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है।" सूचना मिलने के तुरंत बाद घोसी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया।

--आईएएनएस

डीके/वीसी