बिहार में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के दफ्तर में आग लगी, कोर्ट के अहम रिकॉर्ड जलकर खाक

पटना, 1 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार के मुंगेर जिले में किले के परिसर में स्थित ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) किरण कुमारी के दफ्तर में भीषण आग लग गई। शनिवार सुबह लगी आग के बारे में बताया जा रहा है कि कई जरूरी केस फाइलें, कानूनी दस्तावेज और पुराने रिकॉर्ड जलकर खाक हो गए।

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कोर्ट स्टाफ के मुताबिक, आग सुबह करीब 9:50 बजे कोर्ट खुलने से ठीक पहले लगी क्योंकि उस समय ऑफिस के अंदर कोई कर्मचारी या अधिकारी नहीं थे।

फायर डिपार्टमेंट को तुरंत अलर्ट किया गया, जिसके बाद दो फायर टेंडर मौके पर पहुंचे। दमकलकर्मियों ने करीब एक घंटे में आग पर काबू पाया।

इस घटना से कोर्ट कॉम्प्लेक्स में अफरातफरी मच गई। आग की खबर फैलने के बाद बड़ी संख्या में कोर्ट कर्मचारी, पुलिस वाले और वकील मौके पर जमा हो गए।

शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी। हालांकि अधिकारी सही वजह का पता लगाने के लिए जांच कर रहे हैं।

कोर्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने नुकसान का अंदाजा लगाना शुरू कर दिया है और आग में जली फाइलों और डॉक्यूमेंट्स की डिटेल्ड लिस्ट तैयार कर रहा है।

बिजली की वायरिंग और केबल्स का टेक्निकल इंस्पेक्शन भी किया जा रहा है। वे पूरे कोर्ट परिसर में वायरिंग और केबल की जांच कर रहे हैं ताकि भविष्य में दूसरे कोर्टरूम, ज्यूडिशियल हॉल, जजों के चैंबर, कैफेटेरिया और कोर्ट परिसर के अंदर दूसरी जरूरी जगहों पर आग लगने की ऐसी घटना को रोका जा सके।

अधिकारी दूसरे संभावित कारणों की जांच कर रहे हैं और उन लोगों की पहचान कर रहे हैं जो घटना के समय उस इलाके में या उसके आसपास मौजूद थे।

हालांकि किसी की जान जाने की खबर नहीं है, लेकिन कोर्ट के रिकॉर्ड के नष्ट होने से जरूरी केस से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को बचाने और दोबारा बनाने को लेकर चिंता बढ़ गई है।

इस घटना की वजह से शनिवार को लिस्ट किए गए मामलों की सुनवाई टाल दी गई है और अगली तारीख जल्द ही बताई जाने की उम्मीद है।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी