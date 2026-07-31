बिहार के औरंगाबाद में रिश्वत लेते हुए विजिलेंस ब्यूरो ने सब-इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया

पटना, 31 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार में भ्रष्टाचार-विरोधी अभियान के तहत विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। ब्यूरो ने एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर को 50,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

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आरोपी अधिकारी की पहचान उमेश कुमार के तौर पर हुई है। आरोपी उमेश कुमार औरंगाबाद जिले के रिसियाप पुलिस स्टेशन में तैनात थे।

उन्हें शुक्रवार को रिसियाप पुलिस स्टेशन के पीछे स्थित पंचायत भवन के पास गिरफ्तार किया गया।

विजिलेंस ब्यूरो के मुताबिक, यह कार्रवाई रिसियाप पुलिस स्टेशन इलाके के गणपत दुआ निवासी लक्ष्मण राम (सरयू राम के बेटे) की ओर से पटना में दी गई लिखित शिकायत के बाद की गई।

शिकायतकर्ता और उनके पड़ोसियों ने एक-दूसरे के परिवारों के खिलाफ मामले दर्ज कराए थे।

उमेश कुमार इस मामले में जांच अधिकारी के तौर पर काम कर रहे थे।

विजिलेंस ब्यूरो का आरोप है कि सब-इंस्पेक्टर ने लक्ष्मण राम से एफआईआर से उनके दो बेटों के नाम हटाने और कुछ आरोप हटाने के बदले 50,000 रुपए की मांग की थी।

शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि अगर मांगी गई रकम नहीं दी गई, तो अधिकारी ने केस में और गंभीर आरोप जोड़ने की धमकी दी थी।

शिकायत मिलने के बाद, विजिलेंस ब्यूरो ने आरोपों की गुप्त जांच की।

अधिकारियों ने बताया कि जांच में रिश्वत की कथित मांग की पुष्टि हुई, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की गई और ट्रैप ऑपरेशन की तैयारी शुरू की गई।

पटना के विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस (एसएसपी) संतोष कुमार की अगुवाई में एक स्पेशल ट्रैप टीम बनाई गई।

एक अधिकारी के अनुसार, शिकायतकर्ता ने योजना के मुताबिक पंचायत भवन के पास उमेश कुमार को 50,000 रुपए सौंपे।

आस-पास सादे कपड़ों में तैनात विजिलेंस कर्मियों ने तुरंत कार्रवाई की और रिश्वत लेते हुए कथित तौर पर सब-इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया।

आरोपी अधिकारी के खिलाफ विजिलेंस पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है और पूछताछ के लिए उसे पटना लाया गया है।

जरूरी कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद उमेश कुमार को पटना की स्पेशल कोर्ट (विजिलेंस) में पेश किया जाएगा।

--आईएएनएस

एमएस/