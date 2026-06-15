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बिहार के मंत्री निशांत कुमार की पटना में ललन सिंह से हुई मुलाकात

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Jun 15, 2026, 06:25 PM
बिहार के मंत्री निशांत कुमार की पटना में ललन सिंह से हुई मुलाकात

पटना, 15 जून (आईएएनएस)। पटना में सोमवार को एक दिलचस्प राजनीतिक घटना देखने को मिली, जब बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह का काफिला अचानक पी. मंडल चौक पर आमने-सामने आ गया।

इस अचानक हुई मुलाकात ने जल्द ही इलाके में मौजूद स्थानीय लोगों, समर्थकों और राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया।

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दोनों काफिले सुबह करीब 11:30 बजे चौराहे पर पहुंचे।

एक-दूसरे को देखकर दोनों नेता अपनी गाड़ियों से बाहर निकले और गर्मजोशी से एक-दूसरे का अभिवादन किया।

इस संक्षिप्त बातचीत के दौरान राजीव रंजन सिंह ने निशांत कुमार का हाल-चाल पूछा, जबकि निशांत कुमार ने वरिष्ठ नेता का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया और उनका आशीर्वाद लिया।

दोनों नेताओं को कुछ देर तक दोस्ताना अंदाज में बातचीत करते देखा गया, जबकि समर्थक और राहगीर उन्हें ध्यान से देख रहे थे।

हालांकि, उनकी बातचीत के विषय के बारे में कोई आधिकारिक जानकारी जारी नहीं की गई है।

इस मुलाकात को आम तौर पर एक अचानक हुई घटना माना जा रहा है, लेकिन इसमें शामिल लोगों के कद और संबंधों को देखते हुए कई जानकारों का मानना है कि इसका राजनीतिक महत्व है।

राजीव रंजन सिंह को जनता दल (यूनाइटेड) के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक माना जाता है और वे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी सहयोगी के रूप में जाने जाते हैं।

साथ ही, बिहार में निशांत कुमार की बढ़ती सार्वजनिक पहचान राजनीतिक चर्चा का विषय बनती जा रही है।

हाल के महीनों में, निशांत कुमार को राज्य भर में कई सामाजिक, धार्मिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेते देखा गया है।

उन्होंने कभी-कभी राजनीतिक मामलों पर भी अपनी राय व्यक्त की है, जिससे उनकी भविष्य की राजनीतिक भूमिका को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं।

खासकर बिहार में हाल की राजनीतिक घटनाओं और सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी बढ़ती भागीदारी के बाद, उनकी राजनीतिक संभावनाओं को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं।

राजनीतिक जानकारों ने उन पर बढ़ते ध्यान को राज्य के राजनीतिक माहौल में चल रही चर्चाओं से भी जोड़ा है, जिनमें हाल की नियुक्तियां और विधान परिषद से जुड़ी गतिविधियां शामिल हैं।

--आईएएनएस

एसएचके/एबीएम