बिहार के भोजपुर में दीवार गिरने से दो बच्चों की मौत, दादा घायल

पटना, 18 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार के भोजपुर जिले में एक जर्जर बाउंड्री वॉल गिरने से दो चचेरे भाइयों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान शिवांश कुमार (3) और अंकित कुमार (ढाई साल) के रूप में हुई है। दोनों बच्चे वार्ड नंबर 6 के रहने वाले थे।

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पुलिस ने शनिवार को बताया कि यह हादसा बिहिया नगर परिषद के वार्ड नंबर 6 में हुआ। इस घटना में उनके दादा भी घायल हो गए।

एक अधिकारी के अनुसार, दोनों बच्चे अपने घर के बाहर खेल रहे थे, तभी पुरानी और कमजोर बाउंड्री वॉल अचानक गिर गई और वे मलबे में दब गए। पास ही मौजूद उनके दादा छोटक रजक भी दीवार गिरने से घायल हो गए।

जोरदार आवाज सुनकर स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और पीड़ितों को बचाने के लिए मलबा हटाया। शिवांश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल अंकित को पास के अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों की कोशिशों के बावजूद भी उसकी मौत हो गई। शिवांश चार भाइयों में तीसरे नंबर पर था, जबकि अंकित अपने माता-पिता का इकलौता बेटा था। घायल दादा का इलाज चल रहा है।

घटना की सूचना मिलने के बाद बिहिया पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। अधिकारी जर्जर बाउंड्री वॉल के गिरने के कारणों की जांच कर रहे हैं।

बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

अधिकारियों ने भोजपुर के जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक को सूचित किया है, जिन्होंने उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पीड़ित परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।

दो नाबालिग बच्चों की दुखद मौत से पूरे गांव में मातम छा गया है। शोक संतप्त रिश्तेदार और स्थानीय लोग संवेदना व्यक्त करने के लिए पीड़ितों के घर पर जमा हुए।

कई स्थानीय नेताओं ने भी गांव का दौरा किया ताकि वे सहानुभूति व्यक्त कर सकें और इस मुश्किल समय में पीड़ित परिवारों का साथ दे सकें।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी