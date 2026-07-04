logo
भारत समाचार

बिहार: जहानाबाद में जदयू नेता पर जानलेवा हमला, पुलिस जांच में जुटी

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Jul 04, 2026, 05:10 PM
बिहार: जहानाबाद में जदयू नेता पर जानलेवा हमला, पुलिस जांच में जुटी

पटना, 4 जुलाई (आईएएनएस)। शनिवार को जहानाबाद टाउन पुलिस स्टेशन क्षेत्र के राजबाजार के पास जनता दल (यूनाइटेड) (जदयू) के एक नेता पर हमलावरों के एक समूह ने कथित तौर पर हमला कर दिया, जिसमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए।

इस घटना से चिंता बढ़ गई है क्योंकि पीड़ित बिहार के मंत्री अशोक चौधरी के करीबी माने जाते हैं। घायल नेता की पहचान सिकारिया गांव निवासी मनीष कुमार के रूप में हुई है।

पुलिस के अनुसार, उन पर धारदार हथियारों से हमला किया गया, जिससे उन्हें कई चोटें आईं। हमलावरों के पास भी कथित तौर पर बंदूके थीं।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, मनीष कुमार राजबाजार में एक ग्रामीण को चिकित्सा सहायता दिलाने आए थे। वे मरीज के लिए डॉक्टर से परामर्श कर रहे थे, तभी हमलावरों के एक समूह ने उन पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से इलाके में दहशत फैल गई।

स्थानीय निवासी और उनके साथी तुरंत घायल नेता को जहानाबाद सदर अस्पताल ले गए, जहां उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों ने बताया कि धारदार हथियारों से उन्हें गहरे घाव लगे हैं और काफी खून बह गया है। उनकी हालत पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

इलाज के दौरान, मनीष कुमार ने पुलिस को दिए अपने शुरुआती बयान में कथित हमलावरों में से एक की पहचान की। उनके बयान के अनुसार, अंकित उर्फ ​​लड्डू नारायण अपने चार-पांच अज्ञात साथियों के साथ पिस्तौल लिए हुए धारदार हथियारों से उन पर हमला किया।

घायल नेता ने आगे आरोप लगाया कि हमलावरों ने हमले के दौरान उन्हें धमकी दी और कहा कि वे इलाके में शराब, अफीम और अन्य नशीले पदार्थों का धंधा जारी रखेंगे और कोई उन्हें रोक नहीं सकता। पुलिस ने इन आरोपों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है।

हमले के बाद, जहानाबाद टाउन पुलिस स्टेशन के अधिकारी पीड़ित का बयान दर्ज करने और उनके परिवार के सदस्यों से जानकारी जुटाने के लिए अस्पताल पहुंचे।

पुलिस ने बताया कि वे सभी संभावित पहलुओं की जांच कर रहे हैं। आरोपी अंकित उर्फ ​​लड्डू नारायण और हमले में कथित तौर पर शामिल अन्य व्यक्तियों को पकड़ने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि जांच के दौरान जुटाए गए सबूतों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

एमएस/