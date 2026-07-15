बिहार : बांकीपुर उपचुनाव से पहले जन सुराज को बड़ा झटका, कई नेताओं ने भाजपा का थामा दामन

पटना, 15 जुलाई (आईएएनएस)। बिहार की बांकीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव से पहले जन सुराज पार्टी को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के.सी. सिन्हा और रितेश रंजन उर्फ बिट्टू सिंह समेत कई नेताओं ने बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की सदस्यता ग्रहण कर ली।

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भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने सभी नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाते हुए उनका स्वागत किया। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर खुद बांकीपुर उप चुनाव से चुनावी मैदान में उतरे हैं। के.सी. सिन्हा पिछले विधानसभा चुनाव में कुम्हरार सीट से जन सुराज के अधिकृत प्रत्याशी रहे थे। वहीं रितेश रंजन सिंह उर्फ बिट्टू सिंह ने दीघा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा था।

दोनों नेताओं का अपने-अपने क्षेत्रों में प्रभाव माना जाता है। ऐसे में बांकीपुर उपचुनाव से ठीक पहले इन नेताओं का भाजपा में शामिल होना जन सुराज के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने वालों में गोपाल सिंह (मनेर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी), विनीता बिट्टू सिंह (पूर्व मेयर प्रत्याशी), डॉ. किशोर कुमार, ब्रज किशोर सिन्हा, ब्रह्मदेव मांझी, सुनील यादव, राजू यादव, रंजीत सिंह, राम बाबू यादव, शुभम सिंह, मंटू राय और साधु जी समेत कई अन्य नेता भी शामिल हैं।

इनके साथ सैकड़ों समर्थकों ने भी भाजपा की सदस्यता ली। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के कार्यों और भाजपा की नीतियों से प्रभावित होकर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता बड़ी संख्या में भाजपा का दामन थाम रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूरे देश में विपक्षी दलों में भगदड़ की स्थिति है और जनप्रतिनिधि लगातार भाजपा से जुड़ रहे हैं।

सरावगी ने कहा कि आज जिन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी और एनडीए सरकार की रीति-नीति से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, उनका भाजपा परिवार में हार्दिक स्वागत है। उन्होंने विश्वास जताया कि सभी नए सदस्य संगठन को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। माना जा रहा है कि बांकीपुर उपचुनाव से पहले जन सुराज के कई प्रमुख नेताओं का भाजपा में शामिल होना चुनावी समीकरणों को प्रभावित कर सकता है।

बता दें को नितिन नवीन के बांकीपुर विधानसभा की सदस्यता से इस्तीफा देने के बाद यह उपचुनाव हो रहा है। भाजपा अध्यक्ष ने राज्यसभा सदस्य के रूप में चुने जाने के बाद विधायक पद छोड़ा था। वे बांकीपुर से लगातार चार बार विधायक रहे है। 30 जुलाई को बांकीपुर उपचुनाव के लिए मतदान होगा।

--आईएएनएस

एमएनपी/एएसपी