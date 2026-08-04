बिहार : भोजपुर रेलवे स्टेशन की दीवार से ऑटो टकराने से दो की मौत, 5 घायल

पटना, 4 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार के भोजपुर जिले में सोमवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में दो मजदूरों की मौत हो गई जबकि पांच अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि बालू घाट से लौट रही एक ऑटो रिक्शा रेलवे स्टेशन की दीवार से टकरा गई, जिससे यह हादसा हुआ।

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पुलिस अधिकारी के अनुसार, सभी मजदूर रानीतालाब थाना क्षेत्र स्थित घाना बालू घाट पर दिनभर काम करने के बाद ऑटो-रिक्शा से अपने घर कोइलवर लौट रहे थे। ऑटो-रिक्शा अब्दुलबारी आयरन ब्रिज पार कर रहा था। पुल से आगे बढ़ने के कुछ ही देर बाद चालक वाहन से नियंत्रण खो बैठा और ऑटो-रिक्शा कोइलवर रेलवे स्टेशन की दीवार से जा टकराया।

टक्कर इतनी भीषण थी कि कई मजदूर वाहन के अंदर फंस गए। गंभीर रूप से घायल मजदूरों में कोइलवर नगर के वार्ड संख्या 6 निवासी 50 वर्षीय मोहम्मद सगीर अहमद भी शामिल थे। उन्हें तत्काल कोइलवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई।

एक अन्य मजदूर वार्ड संख्या 5 निवासी 49 वर्षीय मोहम्मद अलीम भी गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए ले जाया जा रहा था, लेकिन बिहटा के रास्ते में उनकी मौत हो गई।

हादसे में कृष्णा राय, अनिल राय, संतोष राय और सुजीत राय समेत एक अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायल कोइलवर नगर के विभिन्न वार्डों के निवासी हैं।

दुर्घटना के बाद क्षेत्र में अफरा-तफरी मच गई। क्षतिग्रस्त वाहन से मदद के लिए आ रही चीख-पुकार सुनकर स्थानीय लोग तुरंत मौके पर पहुंचे और फंसे हुए मजदूरों को निकालने में जुट गए।

घटना की सूचना आपातकालीन सेवा डायल-112 को दी गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग की एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को कोइलवर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया।

डॉ. आनंददीप और अन्य चिकित्साकर्मियों ने घायलों को प्राथमिक उपचार दिया। उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सभी को पटना रेफर कर दिया गया।

हादसे की खबर फैलते ही मृतकों और घायलों के परिजन अस्पताल पहुंच गए। सगीर अहमद और अलीम की मौत से उनके परिवारों में मातम छा गया, जबकि पूरे कोइलवर क्षेत्र में शोक का माहौल है।

--आईएएनएस

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