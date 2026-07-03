बिहार: आनंद कुमार हत्याकांड सुलझा, चार गिरफ्तार

पटना, 3 जुलाई (आईएएनएस)। पटना पुलिस ने हाई-प्रोफाइल आनंद कुमार हत्याकांड में बड़ी सफलता हासिल करते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस दौरान कथित तौर पर अपराध में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल की बरामदगी का दावा किया है।

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यह अभियान शहर के पुलिस अधीक्षक (पश्चिम) साकेत कुमार की देखरेख में गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा चलाया गया। मामला 30 मई, 2026 का है, जब आनंद कुमार का शव पटना के ब्यूर पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत बाईपास के पास मिला था। मृतक की पहचान पैठानी नत्थूपुर निवासी के रूप में हुई।

परिवार द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के बाद पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और शस्त्र अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया और जांच शुरू की।

कुमार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने सबसे पहले 4 जून को उमेश कुमार उर्फ ​​सुताली राय को गिरफ्तार किया। तकनीकी निगरानी और मानव खुफिया जानकारी के आधार पर एसआईटी ने बाद में विभिन्न स्थानों से चार और आरोपियों को गिरफ्तार किया।

पुलिस ने अपराध में कथित तौर पर इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल और अन्य सबूत भी जब्त कर लिए हैं।

पुलिस के अनुसार, आरोपियों ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि आनंद कुमार की हत्या कथित तौर पर सुपारी के तहत की गई थी।

जांचकर्ताओं ने आगे बताया कि हत्या को अंजाम देने वाले शूटर, गोलू कुमार, प्रिंस कुमार और मयंक कुमार, दीदारगंज पुलिस स्टेशन में दर्ज एक अन्य आपराधिक मामले के संबंध में पहले से ही न्यायिक हिरासत में हैं।

जांच से पता चलता है कि हत्या के पीछे का कथित मकसद आनंद कुमार और भुताली राय के बीच जमीन को लेकर चल रहा पारिवारिक विवाद था।

गुरुवार रात को चलाए गए नवीनतम अभियान में गिरफ्तार किए गए चारों आरोपियों की पहचान राजीव कुमार (47), आदर्श कुमार उर्फ ​​गोलू (25), रोशन कुमार (20) और गौरी शंकर (46) के रूप में हुई है। पुलिस ने उनके पास से एक मोटरसाइकिल और चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि सभी संबंधित व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाने और आगे के सबूत जुटाने के लिए जांच जारी है। आरोपियों के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

--आईएएनएस

एमएस/