भोपाल में मुख्यमंत्री मोहन यादव ईवी स्कूटी से पहुंचे एमपी बोर्ड की 12वीं टॉपर के घर

भोपाल, 15 जून (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पेट्रोल-डीजल बचत के आह्वान पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव सोमवार को ईवी स्कूटी पर सवार होकर 12वीं की बोर्ड परीक्षा में शत प्रतिशत अंक हासिल करने वाली चांदनी विश्वकर्मा के घर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के 12 वर्ष पूरे हुए हैं और इस मौके पर भाजपा संपर्क अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भोपाल के भीमनगर में रहने वाली प्रतिभाशाली छात्रा चांदनी विश्वकर्मा के घर ईवी दुपहिया वाहन से पहुंचे।

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मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं ईवी स्कूटी चला रहे थे और उनके पीछे भाजपा विधायक भगवानदास सबनानी बैठे हुए थे। चांदनी विश्वकर्मा ने माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित 12वीं की बोर्ड परीक्षा में टॉप किया है और उन्होंने 500 में से 500 अंक भी हासिल की है मुख्यमंत्री ने चांदनी के घर पहुंचकर उनके परिजनों से मुलाकात की और उनके साथ सेल्फी भी ली। सीएम यादव ने चांदनी की उत्कृष्ट सफलता पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।

उन्होंने कहा कि विषम परिस्थितियों में भी चांदनी ने परिश्रम, लगन और दृढ़ संकल्प से जो उपलब्धि हासिल की है, वह प्रदेश के लाखों विद्यार्थियों के लिए प्रेरणादायी है। उन्होंने चांदनी की हरसंभव मदद करने का भरोसा दिलाया और कहा कि राज्य सरकार प्रतिभाशाली छात्र-छात्राओं के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस मौके पर चांदनी के परिजनों से बातचीत की और उन्होंने यहां रहने वाले छात्र-छात्राओं से भी संवाद किया और कई लोगों के साथ सेल्फी भी ली। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने के साथ ही वर्तमान में इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्रयोग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मोहन यादव के काफिले में शामिल सभी कारें इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं।

--आईएएनएस

एसएनपी/पीएम