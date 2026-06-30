भाजपा सांसद राजू बिस्ता ने यूसीसी को देश की आवश्यकता बताया, साधा टीएमसी पर निशाना

कोलकाता, 30 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल की सरकार प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) लागू करेगी। भाजपा सांसद राजू बिस्ता ने यूसीसी को देश की आवश्यकता बताया है। भाजपा सांसद ने कहा कि देश के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) जरूरी है, क्योंकि हम एक सुरक्षित देश में रहते हैं। इसलिए कानून सभी के लिए एक जैसे होने चाहिए। अगर सड़कें बनती हैं या हाउसिंग स्कीम दी जाती हैं, तो वे सभी के लिए होती हैं। उसी तरह देश का हर व्यक्ति बराबर है, इसलिए कानून भी सभी के लिए एक समान होना चाहिए।

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टीएमसी पर तंज कसते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि टीएमसी ए और बी क्या कर रही है या क्या नहीं कर रही, मैं उस पर अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं अपना ज्यादा से ज्यादा समय लोगों की सेवा में लगाना चाहता हूं।

गुंडा दमन बिल को लेकर भाजपा सांसद ने कहा कि बंगाल में पहले की सरकार में गुंडागर्दी होती थी। भाजपा की सरकार में गुंडागर्दी बंद हुई। जिन लोगों ने जनता का पैसा लूटा है, वह पैसा सरकार के खजाने में आएगा, जहां से जनता के हित में इस्तेमाल किया जाएगा।

सांसद राजू बिस्ता ने मंगलवार को सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग में दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुआर्स क्षेत्र के टूरिज्म से जुड़े लोगों के साथ एक बैठक में हिस्सा लिया। यह बैठक पश्चिम बंगाल में टूरिज़्म के विकास के भविष्य पर चर्चा करने के लिए आयोजित की गई थी, जिसमें खास तौर पर हमारे उत्तर बंगाल क्षेत्र पर ध्यान दिया गया। बातचीत के दौरान भाजपा सांसद ने पश्चिम बंगाल के टूरिज्म सेक्टर को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार के विजन और रोडमैप के बारे में बताया।

उन्होंने बताया कि सीएम सुवेंदु अधिकारी के नेतृत्व में सरकार टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाएगी और उभरते हुए डेस्टिनेशन को बढ़ावा देने, 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' को बेहतर करने, टूरिज्म सेक्टर में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करने और पूरे राज्य में सस्टेनेबल टूरिज्म पहल को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाएगी।

राजू बिस्ता ने कहा कि मुझे यह देखकर खुशी हुई कि टूरिज्म से जुड़े लोगों ने चर्चा में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने राज्य में टूरिज्म सेक्टर के विकास के लिए मुख्य मुद्दों, चुनौतियों और सुझावों पर प्रकाश डाला।

उन्होंने कहा कि हमने टूरिज्म से जुड़े उद्यमियों और निवेशकों को राज्य और हमारे उत्तर बंगाल क्षेत्र में मौजूद बड़े मौकों का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया। हमने राज्य में टूरिज्म सेक्टर के विकास के लिए पॉलिसी सपोर्ट के जरिए इन्वेस्टमेंट के लिए अनुकूल माहौल बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता के बारे में भी बताया। भारत के प्रमुख टूरिज्म डेस्टिनेशन में से एक होने के नाते पश्चिम बंगाल में अपार संभावनाएं हैं और जो कोई भी आज टूरिज्म सेक्टर में इन्वेस्ट करता है, उसे आने वाले समय में बड़े फायदे मिलेंगे।

दूसरी ओर, टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा कि यह बिल्कुल साफ है कि जो लोग ममता बनर्जी और असली टीएमसी के साथ हैं, उन्हें पुलिस और केंद्र सरकार की एजेंसियों की कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है, जबकि जो लोग दबाव में आकर खुद को दूर कर रहे हैं, उन्हें माफ किया जा रहा है। जो लोग भाजपा के करीब हैं, उनके घर पर अगर रेड या गिरफ्तारी भी होती है तो अगले दिन बेल भी मिल जाती है। सरकार जांच एजेंसियों का गलत इस्तेमाल कर टीएमसी को परेशान करना चाहती है।

लालबाजार का जिक्र करते हुए टीएमसी नेता ने कहा कि लालबाजार तो अब 'गेरुआ बाजार' बन गया है। जल्द ही इसका नाम भी बदल सकता है। कुछ दिन पहले रेड रोड जैसी व्यस्त सड़क को योग कार्यक्रम के लिए सात दिनों तक बंद रखा गया था। योग अच्छी चीज है, लेकिन रेड रोड को बंद कर दिया गया था।

--आईएएनएस

डीकेएम/वीसी