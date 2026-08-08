भाजपा सांसद बिप्लब कुमार देब ने बीएल संतोष से की मुलाकात, बोले- मिला आशीर्वाद

नई दिल्ली, 8 अगस्त (आईएएनएस)। भाजपा के वरिष्ठ नेता और सांसद बिप्लब कुमार देब ने शनिवार को पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष से मुलाकात की। सांसद ने मुलाकात की जानकारी देते हुए कहा कि उन्हें बीएल संतोष का स्नेह और आशीर्वाद मिला।

Read More

भाजपा सांसद ने बीएल संतोष के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके और उनके पूरे परिवार के लिए यह स्नेह एवं आशीर्वाद महत्वपूर्ण है। बिप्लब कुमार देब ने अपने संदेश में इस मुलाकात के दौरान हुई बातचीत के विषय या किसी राजनीतिक निर्णय से जुड़ी कोई जानकारी साझा नहीं की है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर मुलाकात का वीडियो शेयर कर बिप्लब कुमार देब ने लिखा, "मुझे और मेरे पूरे परिवार को भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हुआ है।"

बिप्लब कुमार देब ने अपने पोस्ट के साथ एक वीडियो भी साझा किया, जिसमें बीएल संतोष की बिप्लब कुमार देब और उनके परिवार की मुलाकात के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में दोनों नेताओं के बीच मुलाकात और बातचीत के क्षण नजर आते हैं।

इससे पहले, हरियाणा भाजपा के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने शुक्रवार को बिप्लब कुमार देब से दिल्ली स्थित उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की थी। इस दौरान हरियाणा भाजपा के प्रदेश महामंत्री सत्यप्रकाश जरावता, प्रदेश मंत्री मीना चौहान और रवि बाटन मौजूद रहे। मुलाकात के दौरान बिप्लब देब ने तीनों नेताओं को संगठन में मिली नई जिम्मेदारी के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं। साथ ही, उनके सफल कार्यकाल की कामना भी की।

इस मुलाकात को लेकर 'एक्स' पोस्ट में बिप्लब कुमार देब ने लिखा, "हरियाणा भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश महामंत्री सत्यप्रकाश जरावता, प्रदेश मंत्री मीना चौहान और रवि बाटन ने दिल्ली स्थित आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर उन्हें संगठन में मिली नई जिम्मेदारी के लिए हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी गईं, तथा उनके सफल और उज्ज्वल कार्यकाल की कामना की गई।"

--आईएएनएस

पीएसके/डीकेपी