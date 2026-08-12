भाजपा सांसद बोले- जेन-जी की देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, तिरंगा 1.4 अरब भारतीयों के संकल्प का प्रतीक

नई दिल्ली, 12 अगस्त (आईएएनएस)। स्वतंत्रता दिवस समारोह के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भारत मंडपम में 'हर घर तिरंगा' बाइक रैली का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय मंत्री, सांसद और बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए।

भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज ने आईएएनएस से कहा, "तिरंगा सिर्फ हमारा राष्ट्रीय ध्वज नहीं है। यह 1.4 अरब भारतीयों के संकल्प का प्रतीक है। यह हमारी आकांक्षाओं और महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। आज की बाइक रैली और तिरंगा यात्रा के जरिए हम उस पीढ़ी को नमन करते हैं जिसके कंधों पर हम खड़े हैं, उन स्वतंत्रता सेनानियों को जिनके सर्वोच्च बलिदान की वजह से आज तिरंगा गर्व से लहरा रहा है। साथ ही हम आने वाली पीढ़ी का भी जश्न मनाते हैं, जो हमारे राष्ट्र का भविष्य भी है और नेतृत्व भी।"

उन्होंने कहा, "यह बहुत गर्व और खास पल है क्योंकि यह हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस है। आपके माध्यम से मैं भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आपके सभी दर्शकों को दिल से शुभकामनाएं देना चाहूंगी।"

वहीं, भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा, "यह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की ओर से हर नागरिक से अपील है कि तिरंगा यात्रा में भाग लें, चाहे आप यहां हों या वहां, आप जहां भी हैं। तिरंगा यात्रा में हिस्सा लें।" उन्होंने युवाओं की भागीदारी पर जोर देते हुए कहा, "मुझे लगता है कि सांसदों और सैनिकों के अलावा आज की तिरंगा यात्रा में पूरी जेन-जी हिस्सा ले रही है। जेन-जी की देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं उठा सकता।"

भाजपा सांसद राधामोहन सिंह ने कहा, "हम हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं लेकिन पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद यह जश्न हर परिवार का त्योहार बन गया है। देशभर के लोग इस राष्ट्रीय त्योहार को बड़े उत्साह और गर्व के साथ मना रहे हैं।"

उधर, भाजपा सांसद योगेंद्र चंदोलिया ने कहा, "पहले सिर्फ लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री का भाषण होता था। इसलिए आज की यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका संदेश दूर-दूर तक जाएगा।" उन्होंने कहा, "आज बाइक रैली है। दिल्ली में केंद्र सरकार के सभी मंत्री, सभी सांसद और युवा इस बाइक रैली में भाग लेंगे। इससे एक संदेश जाएगा और यह संदेश दूर तक जाएगा। यह संदेश झारखंड तक पहुंचेगा कि देश के 'युवा' पीएम मोदी के नेतृत्व में एकजुट हैं।"

केंद्रीय राज्यमंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा, "हमारे देश की जेन-जी में बहुत ताकत है। उनकी ताकत को देश के विकास में योगदान देना चाहिए। इसलिए पीएम मोदी ने पिछले कई वर्षों से युवाओं के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया है। सरकार का हर फैसला इस देश के युवाओं को समर्पित है।"

--आईएएनएस

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