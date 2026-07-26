भाजपा और जेडी(एस) मिलकर कर्नाटक विधानसभा में जनहित के मुद्दे उठाएंगे और कांग्रेस सरकार को घेरेंगे

बेंगलुरु, 26 जुलाई (आईएएनएस)। कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष और विधायक बीवाई विजयेंद्र ने रविवार को कहा कि भाजपा और जेडी (एस) मिलकर 13 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र के दौरान जनता से जुड़े अहम मुद्दे उठाएंगे और राज्यभर के लोगों पर असर डालने वाले मामलों पर सत्ताधारी कांग्रेस सरकार को जवाबदेह ठहराएंगे।

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शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र के संपंगिरामनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'मन की बात' कार्यक्रम के 136वें एपिसोड को पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और देवांग समुदाय के नेताओं के साथ देखने के बाद मीडिया से बात करते हुए विजयेंद्र ने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक अनोखा मंच बनाया है जो देशभर के अलग-अलग क्षेत्रों के कामयाब लोगों को सामने लाकर सकारात्मकता को बढ़ावा देता है।

उन्होंने कहा कि कारगिल विजय दिवस के मौके पर कारगिल युद्ध में शहीद हुए सैनिकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दी गई श्रद्धांजलि हर भारतीय के लिए गर्व की बात है।

उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने लॉर्ड्स में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करने वाली भारत की महिला क्रिकेट टीम, जापान में गोल्ड मेडल जीतने वाली पीवी सिंधु और इंटरनेशनल फिजिक्स ओलंपियाड में सफलता पाने वाले भारतीय छात्रों को बधाई दी और इसे युवाओं के लिए प्रेरणा बताया।

विजयेंद्र ने इस मासिक रेडियो कार्यक्रम के जरिए जल संरक्षण जैसे अहम मुद्दों के बारे में जागरुकता फैलाने और सामाजिक रूप से जिम्मेदार सोच को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री की तारीफ की।

आगामी विधानसभा सत्र पर भाजपा नेता ने कहा कि उनकी पार्टी, जेडी (एस) के साथ मिलकर, विपक्ष के नेताओं और विधायकों से बातचीत के बाद रणनीति बनाएगी। उन्होंने कहा कि कनकपुरा में प्रस्तावित एयरपोर्ट प्रोजेक्ट, कर्नाटक में सूखे की स्थिति और लोगों की जिंदगी पर असर डालने वाले दूसरे मुद्दों पर विधानसभा में विस्तार से चर्चा की जाएगी।

उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की पत्नी चेन्नम्मा के निधन के कारण जेडी(एस) नेताओं के साथ बातचीत में देरी हुई और गठबंधन सहयोगियों के साथ चर्चा के बाद ही संयुक्त रणनीति पर अंतिम फैसला लिया जाएगा।

नीट विवाद का जिक्र करते हुए विजयेंद्र ने आरोप लगाया कि कुछ ताकतों ने इस मुद्दे का राजनीतिकरण करने और देश में अशांति फैलाने की कोशिश की है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया है कि ऐसी कोशिशों की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए और कहा कि केंद्र सरकार पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि सच्चाई सामने आ सके।

कर्नाटक के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी को उच्च शिक्षा विभाग का जिम्मा सौंपे जाने का स्वागत करते हुए विजयेंद्र ने कहा कि यह राज्य के लिए गर्व की बात है। उन्होंने भरोसा जताया कि संसदीय मामलों समेत अहम मंत्रालयों को संभालने का जोशी का अनुभव देश के उच्च शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने और भारत व कर्नाटक दोनों को फायदा पहुंचाने में मदद करेगा।

कर्नाटक में कांग्रेस सरकार पर कड़ा हमला करते हुए विजयेन्द्र ने आरोप लगाया कि सत्ताधारी पार्टी का भ्रष्टाचार से पुराना नाता रहा है और उसने हमेशा गड़बड़ियों में शामिल लोगों को बचाया है। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वह अपनी गारंटी योजनाओं के प्रचार-प्रसार पर तो ध्यान दे रही है, लेकिन विकास की अनदेखी कर रही है।

उन्होंने कहा, "गृह लक्ष्मी जैसी योजनाओं में सुधार के वादों के बावजूद, लोगों को उम्मीद के मुताबिक फायदा नहीं मिल रहा है। सत्र के दौरान अन्न भाग्य, गृह लक्ष्मी, सूखा प्रबंधन और जनता से जुड़े अन्य मुद्दों को उठाया जाएगा।"

--आईएएनएस

डीकेएम/पीएम