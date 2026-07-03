भाजपा नेताओं ने कहा, 'राम मंदिर मामले में दोषियों को मिले कड़ी सजा', कांग्रेस पर भी साधा निशाना

नई दिल्ली, 3 जुलाई (आईएएनएस)। राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर सियासत तेज होती जा रही है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह और साध्वी निरंजन ज्योति ने शुक्रवार को कई मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। भाजपा नेताओं ने राम मंदिर मामले की निष्पक्ष जांच का भरोसा जताते हुए कहा कि दोषियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, वहीं विपक्षी नेताओं पर भी निशाना साधा।

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भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने कहा कि राम मंदिर से जुड़े मामले की जांच सही दिशा में आगे बढ़ रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के अंतिम संस्कार में पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती और कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की मौजूदगी पर प्रतिक्रिया देते हुए आरपी सिंह ने कहा कि दोनों निजी तौर पर कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। यह उनके व्यक्तिगत संबंधों का विषय हो सकता है, लेकिन भारत में उनके इस दौरे को राजनीतिक नजरिए से भी देखा जाएगा।

राम मंदिर चढ़ावा विवाद को लेकर राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की टिप्पणी पर पलटवार करते हुए आरपी सिंह ने कहा कि यही कपिल सिब्बल पहले अदालत में राम मंदिर मामले के फैसले को टालने की मांग कर रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि सिब्बल ने राम मंदिर का फैसला रोकने की पूरी कोशिश की थी और अब एक घटना को आधार बनाकर बड़े-बड़े बयान दे रहे हैं। उनका उद्देश्य केवल सनातन पर सवाल उठाना है।

उन्होंने कहा कि राम मंदिर से जुड़े मामले की जांच सही दिशा में चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। मामले की जांच विशेष जांच दल (एसआईटी) कर रहा है और जांच का दायरा लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि बैंक अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है और जरूरत पड़ने पर कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा सकती है।

अमरनाथ यात्रा को लेकर आरपी सिंह ने कहा कि यह सभी शिवभक्तों के लिए एक महत्वपूर्ण और पवित्र धार्मिक यात्रा है।

वहीं, साध्वी निरंजन ज्योति ने अमरनाथ यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री के सोशल मीडिया संदेश का समर्थन करते हुए यात्रियों को शुभकामनाएं दीं। उन्होंने कहा कि पेड़ लगाना समय की जरूरत है और प्रधानमंत्री द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया आह्वान सराहनीय है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने स्वच्छता को लेकर भी देशव्यापी अभियान चलाया है, जिसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है।

राम मंदिर दान विवाद के संबंध में कांग्रेस नेता केसी. वेणुगोपाल द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गए पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि इस घटना से लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। राम मंदिर निर्माण के लिए देशभर के लोगों ने वर्षों तक संघर्ष और त्याग किया है, इसलिए चढ़ावा विवाद में शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित की जा चुकी है और जांच रिपोर्ट आने के बाद सभी तथ्य स्पष्ट हो जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि देश के किसी भी तीर्थस्थल पर ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कड़े प्रबंध और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है।

दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि पहले वह मंदिर में जाने का विरोध करते थे, लेकिन अब राम मंदिर जा रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि उनकी आस्था थी तो वे पहले क्यों नहीं गए। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर के मुद्दे को कई लोगों ने राजनीतिक रंग देने का प्रयास किया है।

--आईएएनएस

एएमटी/एबीएम