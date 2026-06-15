भाजपा ने ऊपरी असम में संगठनात्मक गतिविधियों को तेज किया

गुवाहाटी, 15 जून (आईएएनएस)। आगामी राजनीतिक कार्यक्रमों से पहले असम में भाजपा की संगठनात्मक गतिविधियों में तेजी आई है। सोमवार को ऊपरी असम के चराइदेव जिले में एक महत्वपूर्ण जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई।

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बैठक का संचालन असम भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया के नेतृत्व में किया गया, जिन्होंने संगठनात्मक सत्र के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित किया।

बैठक में कई वरिष्ठ पार्टी नेता और पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सैकिया ने कहा कि पार्टी ने जिला समितियों से लेकर मंडलों, शक्ति केंद्रों, बूथों और विभिन्न प्रकोष्ठों और विभागों तक, हर स्तर पर नियमित बैठकों के माध्यम से अपनी संगठनात्मक संरचना को मजबूत करने का निर्णय लिया है।

उन्होंने कहा कि हम जिला समितियों, मंडलों, शक्ति केंद्रों, बूथों और विभागीय इकाइयों के लिए हर महीने एक निश्चित दिन पर बैठकें आयोजित करने के इच्छुक हैं ताकि पार्टी का संदेश और कार्यक्रम हर स्तर के कार्यकर्ताओं तक प्रभावी ढंग से पहुंच सकें।

उन्होंने कहा कि भाजपा नेतृत्व का लक्ष्य एक सुनियोजित और अनुशासित संगठनात्मक तंत्र के माध्यम से असम भर में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के बीच निर्बाध संचार सुनिश्चित करना है।

केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का जिक्र करते हुए सैकिया ने इस अवधि को विश्वास, विकास और जन कल्याण से परिपूर्ण बताया।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 12 वर्ष का कार्यकाल विश्वास, विकास और जन कल्याण के सिद्धांतों को समर्पित रहा है। इस अवधि की उपलब्धियों ने देश के शासन परिदृश्य को बदल दिया है और नागरिकों में विश्वास जगाया है।

सैकिया ने असम में भाजपा की चुनावी सफलता पर भी प्रकाश डाला और बताया कि पार्टी 2016 से राज्य में सत्ता में बनी हुई है।

उन्होंने राज्य में विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाने का श्रेय पूर्व मुख्यमंत्री सरबानंदा सोनोवाल और वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा दोनों को दिया।

सैकिया के अनुसार, भाजपा जमीनी स्तर पर निरंतर संपर्क के माध्यम से अपनी संगठनात्मक पहुंच का विस्तार और जनता के साथ अपना जुड़ाव मजबूत करना जारी रखेगी, साथ ही केंद्र और असम दोनों सरकारों की उपलब्धियों का प्रचार भी करेगी।

--आईएएनएस

एमएस/