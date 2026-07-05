भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ में बूथ कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित

लखनऊ, 5 जुलाई (आईएएनएस)। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ दौरे के दूसरे दिन रविवार को भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल पर भाजपा के शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करेंगे।

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जानकारी के अनुसार कार्यक्रम के दौरान, उनसे बूथ सुदृढ़ीकरण, संगठनात्मक विस्तार और आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों पर पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने की उम्मीद है।

वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले अपने संगठनात्मक प्रयासों के तहत लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी और रविवार को बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत करने और पार्टी के शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन को संबोधित करने के लिए अपना दौरा जारी रखेंगे।

यह बैठक 2027 के महत्वपूर्ण विधानसभा चुनावों से पहले उत्तर प्रदेश में भाजपा की संगठनात्मक संरचना को मजबूत करने के प्रयासों को तेज करने के बीच हुई।

अपनी यात्रा के अंतिम चरण के हिस्से के रूप में, नवीन पीर नगर में बूथ अध्यक्ष शिवाजी रावत के आवास पर भी जाएंगे ताकि जमीनी स्तर पर संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा कर सकें और स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत कर सकें।

इससे पहले उन्होंने शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी। जिसकी नितिन नवीन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा की थी। उसमें उन्होंने लिखा था कि आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ एक बैठक हुई।

वहीं शनिवार को ही लखनऊ में भाजपा के सांसदों और विधानसभा सदस्यों की एक उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया था, जिसमें उन्होंने पार्टी के जमीनी नेटवर्क को मजबूत करने, अपनी संगठनात्मक संरचना को सुदृढ़ करने और 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति तैयार करने पर जोर दिया।

यह बैठक भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) बीएल संतोष द्वारा आयोजित की गई थी और इसमें संगठनात्मक तैयारियों, वैचारिक सुदृढ़ीकरण और राज्य में निर्णायक जनादेश हासिल करने के उद्देश्य से एक ठोस कार्य योजना तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था।

इस बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, भाजपा की उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष एमपी चौधरी, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, संसद सदस्य और विधानसभा सदस्य उपस्थित थे।

पार्टी नेताओं के अनुसार, यह बैठक संगठनात्मक मामलों की समीक्षा करने और आगामी विधानसभा चुनावों से पहले निर्वाचित प्रतिनिधियों को भाजपा के शासन एजेंडा और चुनाव रणनीति के साथ संरेखित करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच के रूप में कार्य करती है।

--आईएएनएस

एसएके/एएस