भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन 6-7 जुलाई को जम्मू-कश्मीर का दौरा करेंगे

नई दिल्ली, 3 जुलाई (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) अध्यक्ष नितिन नवीन 6 और 7 जुलाई को दो दिवसीय जम्मू-कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। भाजपा अध्यक्ष यहां कई संगठनात्मक और जनसंपर्क कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

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6 जुलाई को नवीन जम्मू के ग्रैंड पैलेस में डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह कार्यक्रम भारतीय जनसंघ के संस्थापक की विरासत को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा, और इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है।

जम्मू में अपने प्रवास के दौरान, भाजपा अध्यक्ष पार्टी की कोर कमेटी की बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे, जिसमें संगठनात्मक मामलों की समीक्षा और केंद्र शासित प्रदेश में पार्टी की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। वे समन्वय को मजबूत करने और पार्टी की चल रही गतिविधियों की समीक्षा के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं से भी बातचीत करेंगे।

7 जुलाई को नवीन कश्मीर की यात्रा पर जाएंगे, जहां वे भाजपा विधायकों और सांसदों से मुलाकात करेंगे। इन मुलाकातों में पार्टी के संगठनात्मक मुद्दों और क्षेत्र में पार्टी के भावी कार्यक्रमों पर चर्चा होने की उम्मीद है।

अपनी यात्रा के दौरान भाजपा अध्यक्ष एक युवा संवाद में भी भाग लेंगे, जहां वे युवा प्रतिभागियों के साथ युवा भागीदारी और पार्टी के दृष्टिकोण से संबंधित मुद्दों पर बातचीत करेंगे।

दो दिवसीय इस यात्रा का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में भाजपा की संगठनात्मक पहुंच को मजबूत करना और पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय बढ़ाना है।

--आईएएनएस

एमएस/