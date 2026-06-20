भगवंत मान पर तरुण चुघ का आरोप, 'जनता के मुद्दों से ध्यान भटका रही 'आप' सरकार'

अमृतसर, 20 जून (आईएएनएस)। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में किया गया धरना केवल एक 'हताश राजनीतिक नाटक' है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जनता के वास्तविक मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के राजनीतिक प्रदर्शन कर रही है।

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तरुण चुघ ने कहा कि यह पूरा विवाद श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार और मुख्यमंत्री भगवंत मान के बीच का विषय है। अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार द्वारा भगवंत मान को 'कौम द्रोही' घोषित किए जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने राजनीतिक माहौल बनाने की कोशिश की है।

उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या उनके निवास के बाहर धरना देने या राजनीतिक प्रदर्शन करने से वे गंभीर आरोप समाप्त हो जाएंगे, जो अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने मुख्यमंत्री भगवंत मान पर लगाए हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां मूल मुद्दों से जनता का ध्यान हटाने का प्रयास है।

भाजपा नेता ने कहा कि पंजाब इस समय कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है, लेकिन राज्य सरकार समस्याओं के समाधान के बजाय राजनीतिक नाटकबाजी में व्यस्त दिखाई दे रही है। उन्होंने कहा कि जनता सरकार से जवाबदेही चाहती है, जबकि आम आदमी पार्टी अपनी विफलताओं और विवादों से ध्यान हटाने के लिए धरनों और प्रदर्शनों का सहारा ले रही है।

तरुण चुघ ने आरोप लगाया कि पंजाब में विभिन्न क्षेत्रों में गैंगस्टरों और माफिया तंत्र का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। राज्य की जनता अपराध और भ्रष्टाचार से मुक्त प्रशासन चाहती है, लेकिन सरकार इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने में असफल रही है। किसान, व्यापारी, कर्मचारी, युवा, महिलाएं और उद्योगपति समेत समाज का हर वर्ग वर्तमान सरकार के कामकाज से निराश है। पंजाब आज भी नशे की समस्या, बढ़ती बेरोजगारी, कमजोर कानून-व्यवस्था और आर्थिक चुनौतियों जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी सरकार अपने चुनावी वादों को पूरा करने में विफल रही है और अब जनता के सवालों का जवाब देने के बजाय राजनीतिक टकराव का रास्ता अपना रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब के सामने असली मुद्दा किसी नेता के निवास के बाहर प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि यह है कि क्या सरकार जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने और अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए तैयार है।

--आईएएनएस

एससीएच/एबीएम