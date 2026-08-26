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भारत समाचार

भागलपुर नाव हादसा : दो मजदूर अभी भी लापता, प्रशासन ने ठेकेदारों पर कार्रवाई के आदेश दिए

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(Updated )
भागलपुर

पटना, 26 अगस्त (आईएएनएस)। बिहार के भागलपुर जिले में गंगा नदी के किनारे कटाव-रोधी काम के दौरान 21 मजदूरों को ले जा रही एक नाव पलट गई। 19 लोगों को बचा लिया गया, लेकिन दो अभी भी लापता हैं।

यह घटना भागलपुर के नौगछिया सब-डिविजन के राघोपुर ब्लॉक में हुई। नाव पर सवार मजदूर घोघा, इस्माइलपर और परबत्ता जैसे इलाकों से थे।

हादसे की जानकारी मिलने के बाद, स्थानीय प्रशासन और पुलिस, मोटरबोट और लाइफ जैकेट से लैस स्टेट डिजास्टर रिलीफ फोर्स (एसडीआरएफ) की टीम के साथ मौके पर पहुंचे और खोज अभियान शुरू किया।

स्थानीय गोताखोरों और ग्रामीणों ने भी अधिकारियों की मदद की।

जिला मजिस्ट्रेट अलंकृता पांडे द्वारा दी गई ताजा जानकारी के अनुसार एसडीआरएफ टीम ने 19 लोगों को बचाया, जबकि सिकंदर मंडल और बादल मंडल नाम के दो लोग अभी भी लापता हैं। खोज अभियान जारी है।

डीएम पांडे ने दुर्घटना स्थल का दौरा किया और बचाव व बाढ़ नियंत्रण कार्यों का जायजा लिया।

नाव दुर्घटना के बाद भागलपुर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।

सुरक्षा नियमों के कथित उल्लंघन को गंभीरता से लेते हुए डीएम ने जल संसाधन विभाग को संबंधित ठेकेदारों और वेंडरों के खिलाफ मामला दर्ज करने का निर्देश दिया।

यह काम जल संसाधन विभाग की देखरेख में ठेकेदार राजकुमार सिंह कर रहे थे।

डीएम ने कहा कि पहले ही निर्देश दिए जा चुके थे कि नावों पर काम करने वाले मजदूरों को लाइफ जैकेट दी जाएं और वे उन्हें पहनें।

प्रशासन का मानना ​​है कि सुरक्षा के इन नियमों का पालन न करने की वजह से यह हादसा हुआ, इसलिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

इस घटना के बाद, प्रशासन ने बाढ़ नियंत्रण के कामों के दौरान सामान लाने-ले जाने के लिए नावों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अब कटाव वाली जगहों पर जियो-बैग पहुंचाने के लिए ट्रैक्टरों का इस्तेमाल किया जाएगा।

अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे बाढ़ नियंत्रण और कटाव रोकने के सभी कामों के दौरान सुरक्षा नियमों का सख्ती से पालन करवाएं।

डीएम ने यह भी साफ कर दिया कि 18 साल से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को इस खतरनाक काम में शामिल होने की इजाजत नहीं होगी।

इंजीनियरों को कटाव रोकने के काम में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है, खासकर इसलिए क्योंकि गंगा का जलस्तर अभी भी खतरे के निशान के आसपास बना हुआ है।

राघोपुर, बिहार के ऊर्जा मंत्री शैलेश कुमार (उर्फ बुलो मंडल) का पैतृक गांव है।

--आईएएनएस

एमएस/