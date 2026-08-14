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भारत समाचार

सीबीआई ने तृणमूल नेता भादू शेख की हत्या के मामले में मुंबई से घोषित अपराधी को गिरफ्तार किया

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(Updated )
सीबीआई

नई दिल्ली, 14 अगस्त (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस के ग्राम पंचायत नेता भादू शेख की हत्या के सिलसिले में मुंबई के डोंगरी जिले के वारी बंदर से घोषित अपराधी (पीओ) मसाद शेख को गिरफ्तार किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी।

आरोपी 2022 में एफआईआर दर्ज होने के बाद से फरार था और उसने कभी भी जांच/मुकदमे में सहयोग नहीं किया।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सीबीआई ने मानवीय खुफिया जानकारी और तकनीकी इनपुट के आधार पर उसे गिरफ्तार किया है।

सीबीआई ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करते हुए 8 अप्रैल, 2022 को रामपुरहाट पुलिस स्टेशन में 22 मार्च, 2022 की एफआईआर को अपने कब्जे में लेकर मामला दर्ज किया।

तृणमूल कांग्रेस के ग्राम पंचायत नेता भादू शेख की हत्या 21 मार्च, 2022 को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के बोगतुई में हुई थी।

जांच पूरी होने के बाद, सीबीआई ने बीरभूम के रामपुरहाट स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय में मसाद शेख सहित नौ आरोपियों के खिलाफ 2022 और 2023 में आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र दाखिल किए।

मुकदमा पश्चिम बंगाल के पुरबा बर्धमान स्थित अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया।

सीबीआई ने कहा कि आरोपी को सक्षम अदालत में पेश करने के लिए मुंबई से कोलकाता लाया जाएगा।

एक अलग घटनाक्रम में, कलकत्ता हाई कोर्ट की सिंगल-जज बेंच ने गुरुवार को पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के फरार पत्थर खदान मालिक तुलु मंडल (उर्फ मोहम्मद नजीबुद्दीन) की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। मंडल ने बीरभूम की एक जिला अदालत द्वारा अपने खिलाफ जारी 'हुलिया' (भगोड़े संदिग्ध का विवरण देने वाला अदालत का नोटिस या वारंट) को चुनौती दी थी।

मंडल बीरभूम जिला पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों की नजर में है। यह तब हुआ जब इस महीने की शुरुआत में उसके करीबी रिश्तेदार मिनार मंडल के घर से 28 करोड़ रुपए नकद और लगभग 22 करोड़ रुपए बाजार मूल्य वाला 15 किलो सोना बरामद किया गया।

पूछताछ के दौरान, मिनार ने माना कि उसके घर से बरामद नकद और सोना तुलु का था और उसे सिर्फ उन्हें अपने पास रखने का काम सौंपा गया था।

चूंकि तुलु तब से फरार है, इसलिए पुलिस ने पिछले हफ्ते बीरभूम की जिला अदालत से 'हुलिया' जारी करवाया और बाद में उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया।

--आईएएनएस

एमएस/