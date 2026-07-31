बेंगलुरु : सीबीआई ने हैदराबाद और विजयनगरम में एनसीएस शुगर्स के 10 ठिकानों पर ली तलाशी

बेंगलुरु, 31 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शुक्रवार को पंजाब नेशनल बैंक के साथ एनसीएस शुगर्स द्वारा किए गए 105.44 करोड़ रुपए के लोन फ्रॉड के मामले में हैदराबाद और विजयनगरम समेत 10 जगहों पर कमर्शियल और रिहायशी ठिकानों की तलाशी ली। इस दौरान कई दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस जब्त किए गए।

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एक आधिकारिक बयान के अनुसार, "सीबीआई ने हैदराबाद, विजयनगरम और काकीनाडा में 10 जगहों पर एक साथ तलाशी अभियान चलाया। इसमें एनसीएस शुगर्स लिमिटेड के डायरेक्टर्स से जुड़ी फैक्ट्री, रजिस्टर्ड ऑफिस और रिहायशी संपत्तियां शामिल थी।"

सीबीआई ने बताया कि तलाशी के दौरान जांच से जुड़े जरूरी रिकॉर्ड्स समेत कई आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल सबूत बरामद और जब्त किए गए।

एजेंसी ने कहा कि जब्त किए गए सामानों की जांच की जा रही है ताकि आपराधिक साजिश का पूरा दायरा पता चल सके, रुपए के हेरफेर और मूवमेंट्स का पता लगाया जा सके और इसमें शामिल सभी लोगों की खास भूमिका तय की जा सके।

चेन्नई में पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की शिकायत के आधार पर बेंगलुरु में सीबीआई की बैंकिंग सिक्योरिटीज एंड फ्रॉड ब्रांच में एनसीएस शुगर्स लिमिटेड, उसके डायरेक्टर्स और अज्ञात सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ बैंक धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था।

सीबीआई ने बताया कि शिकायत में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात, संपत्ति का गलत इस्तेमाल और जालसाजी जैसे अपराधों का आरोप लगाया गया था, जिससे पीएनबी बैंक को 105.44 करोड़ रुपए का गलत नुकसान हुआ।

आरोप है कि आरोपियों ने लोन देने वाले बैंक को असली बताकर नकली दस्तावेज सौंपे थे।

सीबीआई ने कहा कि इन दस्तावेजों के आधार पर आरोपियों ने क्रेडिट सुविधाएं लीं और बाद में लोन के पैसे का इस्तेमाल तय कारोबारी कामों के लिए करने के बजाय दूसरी जगह लगा दिया और उसका गलत इस्तेमाल किया। एजेंसी ने कहा कि आरोपी बैंक का बकाया नहीं चुका पाए, जिससे आरोपी कंपनी के लोन अकाउंट अनियमित/डिफॉल्ट हो गए और लोन देने वाले बैंक को गलत नुकसान हुआ।

इससे पहले 2017 में सीबीआई ने एनसीएस शुगर्स के कम से कम दो अधिकारियों के खिलाफ 'प्रोजेक्ट एंड इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन' के साथ 82.11 करोड़ रुपए की कथित धोखाधड़ी से जुड़े एक अलग मामले में केस दर्ज किया था।

--आईएएनएस

डीके/एबीएम