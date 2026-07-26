बेंगलुरु में महिला ने पति से वीडियो कॉल के बाद किया सुसाइड, पुलिस ने शुरू की जांच

बेंगलुरु, 26 जुलाई (आईएएनएस)। रविवार तड़के बेंगलुरु के परप्पना अग्रहारा इलाके में एक 26 वर्षीय गृहिणी ने अपने पति से वीडियो कॉल पर बात करने के बाद कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि उसने अपने पति शरण गौड़ा से वीडियो कॉल पर बात की थी।

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मृतक की पहचान सानिका गौड़ा के रूप में हुई है। सानिका ने अपने पति शरण गौड़ा से वीडियो कॉल पर बात करने के तुरंत बाद यह कदम उठाया। प्रारंभिक जांच से पता चलता है कि वह अपने पति के किसी अन्य महिला के साथ कथित संबंध से परेशान थी।

पुलिस सूत्रों के अनुसार, शरण गौड़ा ने कथित तौर पर सानिका को किसी अन्य महिला के साथ अपनी बातचीत की ऑडियो रिकॉर्डिंग भेजी थी। ऑडियो क्लिप सुनने के बाद सानिका बहुत परेशान हो गई और उसने अपने पति से बात करने के बाद कॉल काट दी और रायसंद्रा इलाके में अपने माता-पिता के घर में छत के पंखे से लटककर आत्महत्या कर ली।

यह घटना विशेष रूप से दुखद है क्योंकि सानिका ने कथित तौर पर अपने सात महीने के बच्चे की उपस्थिति में आत्महत्या कर ली। जब उसका भाई उसके कमरे में गया तो उसने उसका शव देखा।

पुलिस ने बताया कि यह घटना तड़के करीब 3 बजे घटी। चिक्कमगलुरु निवासी शरण गौड़ा और सानिका की शादी को लगभग डेढ़ साल हो चुके थे। घटना से पहले सानिका प्रसवोत्तर देखभाल के लिए अपने मायके लौट आई थीं।

जांचकर्ता शरण गौड़ा के विवाहेतर संबंध होने के आरोपों की पड़ताल कर रहे हैं, जिसके कारण दंपति के बीच कलह उत्पन्न हुई होगी।

परप्पना अग्रहारा पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर लिया गया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए सेंट जॉन मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया गया है।

सानिका की मृत्यु के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है।

--आईएएनएस

एमएस/