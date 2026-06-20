बंगाल: दक्षिण 24 परगना में भारी मात्रा में हथियार बरामद, तृणमूल के दो नेता गिरफ्तार

कोलकाता, 20 जून (आईएएनएस)। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले के बसंती इलाके में शनिवार को बड़ी मात्रा में हथियार और कारतूस बरामद होने के बाद तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के दो स्थानीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान शौकत गायेन और जफर शेख के रूप में हुई है।

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पुलिस के अनुसार, बसंती थाना पुलिस और पश्चिम बंगाल स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) की संयुक्त टीम ने तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान शौकत गायेन के तालाब क्षेत्र से 14 लंबी दूरी के हथियार और 95 राउंड कारतूस बरामद किए गए।

स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, शौकत गायेन के बेटे रेजाउल गायेन बसंती के कांथलबेरिया ग्राम पंचायत से तृणमूल कांग्रेस के टिकट पर पंचायत सदस्य चुने गए थे। उन्हें स्थानीय टीएमसी नेता राजा गाजी का करीबी माना जाता है।

हाल के दिनों में पुलिस ने गिरफ्तार पूर्व टीएमसी नेता शेख शाहजहां से जुड़े ठिकानों पर भी छापेमारी की थी, जहां एक तालाब में छिपाकर रखे गए कई हथियार बरामद किए गए थे। इसी मामले में चराविद्या गांव से रमजान शेख को गिरफ्तार किया गया था, जिसे कैनिंग पूर्व के पूर्व टीएमसी विधायक साउकत मोल्ला का करीबी बताया जाता है।

जांच एजेंसियों के अनुसार, रमजान शेख के संबंध साउकत मोल्ला और शेख शाहजहां दोनों से थे। साउकत मोल्ला को हाल ही में बम विस्फोट मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने गिरफ्तार किया था, जबकि शेख शाहजहां को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) पहले ही गिरफ्तार कर चुके हैं।

एसटीएफ ने कुछ दिन पहले रमजान शेख के घर से भी कई हथियार बरामद किए थे। पूछताछ के दौरान उसके खुलासों के आधार पर बसंती क्षेत्र में एक के बाद एक हथियारों के कई जखीरे सामने आए हैं।

पुलिस को रमजान से पूछताछ के दौरान सूचना मिली कि शौकत गायेन के घर के तालाब घाट की सीढ़ियों के नीचे हथियार और कारतूस छिपाकर रखे गए हैं। इसी सूचना के आधार पर शनिवार को तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें बड़ी मात्रा में हथियार बरामद किए गए।

हथियारों की बरामदगी के बाद पुलिस ने शौकत गायेन और जफर शेख को इस मामले में कथित संलिप्तता के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच जारी है।

--आईएएनएस

डीएससी